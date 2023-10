Jako 16-latek zawojował "Idola". Wraca do telewizji po 20 latach! Paweł Nowak u Sławomira w "Tak to leciało!"

Szokująca kwota emerytury Majki Jeżowskiej. Za to nie da się przeżyć

Po sukcesie w programie Polsatu Paweł Nowak śpiewał w zespole Za Friko. W sieci można było znaleźć kilka jego występów na koncertach. Obecnie 37-letni wokalista związany jest z grupą Stars Roxette Tribute Band. Śpiewa tam z Tacjaną Wojtkowską znaną z "Szansy na sukces" utwory szwedzkiego zespołu Roxette. "Idola" wspomina bardzo dobrze. - Wtedy tak na poważnie odczułem jaką wartość ma dla mnie śpiew i muzyka. Utwór Imię Deszczu zespołu Mafia, otworzył mi furtkę do finałowej 10 podczas występów live. Masa niesamowitych wspomnień, łez szczęścia, goryczy, lekcji pokory, cierpliwości, pracy nad sobą, otwartości na innych, kształtowania osobowości scenicznej, która jest tak bardzo ważna przy bezpośrednim kontakcie z widzem. Jestem turbo szczęśliwy, ze to właśnie mnie przypadło wzięcie udziału w pierwszej legendarnej edycji. Wartość bezcenna w każdym calu - napisał Paweł Nowak.

Teraz jego zdolności wokalne będzie można zobaczyć w programie "Tak to leciało!" (niedziela, 8 października TVP2, godz. 16:15 przyp.). - Kolejna telewizyjna przygoda po latach. Tym razem program rozrywkowy "TAK TO LECIALO". Świetnie spędzony czas w towarzystwie @superkajra i @slawomir_gwiazda_rock_polo Dzięki wielkie za wsparcie, dobre słowo i rozmowy miedzy nagraniem programu, to bardzo wzniośle i budujące. W roli suflera z mocą pozytywnej energii Kotomaniak - poinformował Paweł Nowak.

