Jakub Mikołajczuk nie żyje! Nie do wiary, co się stało. Twórca serii "Krople Historii" robił to dzień przed śmiercią

bw 11:49 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jakub Mikołajczuk nie żyje. Suwalski dziennikarz Radia Białystok, który zdobył popularność za sprawą serii "Krople Historii", odszedł zupełnie niespodziewanie. Miał zaledwie 42 lata. Ludzie do tej pory nie dowierzają w to, co się stało. Nim Mikołajczuk zmarł, zaledwie dzień wcześniej, był aktywny w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, co dokładnie pisał.