Jakub Rzeźniczak skomentował ciało influencerki. Odezwała się Karolina Korwin-Piotrowska

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Afera o ciałopozytywność i komentarz Kuby Rzeźniczaka
Asia Przenicka to polska influencerka kojarzona głównie z ruchem body positive. Dziewczyna otwarcie mówi o otyłości jako o chorobie, jednocześnie normalizując życie osób otyłym w zwykłym świecie. Jest ambasadorką i twarzą kampanii edukacyjnych takich jak "Porozmawiajmy szczerze o otyłości" oraz "Odzyskaj Lekkość Życia". W ich ramach szerzy wiedzę o procesie leczenia, budowaniu zdrowych nawyków oraz macierzyństwie w trakcie walki z chorobą. Obecnie spodziewa się ona kolejnego dziecka.
W ramach tego i lata postanowiła nagrać rolkę swojego ciała, aby pokazać, że każde ciało jest normalne, a nie na miejscu jest ocenianie go. Na kobietę spadło masę hejtu, w którym poniżano ją i wyzywano. Odezwał się nawet polski piłkarz, który słynął ze swojego bujnego życia miłosnego - Jakub Rzeźniczak.
- Dla osoby zdrowej to nie jest normalne, zdrowe ciało. Dla osoby chorej na otyłość to jest normalne ciało. To powinien zawierać opis - napisał Kuba.
Internauci szybko mu wytknęli jego występki z poprzednimi partnerkami, jak brak wierności czy wrzucanie też obecnie "rolek z podtekstem seksualnym". Mężczyzna usunął wpis, ale nie spodziewał się tego, co będzie dalej.
Karolina Korwin-Piotrowska uderza w Kubę Rzeźniczaka
Karolina Korwin-Piotrowska lubi komentować tematy ważne i modne. Nie tylko o zachowaniu polityków, ale głównie wielu gwiazd. Postanowiła również dosyć bezpośrednio odnieść się do słów Jakuba Rzeźniczaka.
- To pisze plemnik, który wygrał, pisze publicznie. I 169 osób mu to serduszkuje. Kiedy tak znormalizowaliśmy chamstwo w życiu codziennym? - napisała Korwin-Piotrowska.
Choć pod nagraniem Asi zebrało się wielu hejterów, to u Karoliny kobieta dostała ogrom wsparcia. Oto wybrane komentarze.
- "Życzę Panu @jakubrzezniczak25 aby był tak aktywnym ojcem jak aktywnie komentuje cudze ciała"
- "Napisał to kobiecie w ciąży, to jest hit"
- "Napisał to facet, który na antenie TVN zmieszał swoją córkę z błotem, bawił się w najlepsze latając helikopterem, biorąc huczny ślub jak syn umierał. Dno nie człowiek"
- "Muszę przyznać, że bardzo żałuję, ale to bardzo, bardzo, bardzo, że ludzie wtykający nos w cudze życie i wygląd nie dostają kociej mordy. Ktoś kto nigdy nie był otyły, nie ma pojęcia jak trudno jest wykonać pierwsze kroki żeby zacząć zmiany..."