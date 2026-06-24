Jakub Rzeźniczak skomentował ciało influencerki. Odezwała się Karolina Korwin-Piotrowska

Otyłość - choroba, nie wybór. Debata poradnikzdrowie.pl

Afera o ciałopozytywność i komentarz Kuby Rzeźniczaka

Asia Przenicka to polska influencerka kojarzona głównie z ruchem body positive. Dziewczyna otwarcie mówi o otyłości jako o chorobie, jednocześnie normalizując życie osób otyłym w zwykłym świecie. Jest ambasadorką i twarzą kampanii edukacyjnych takich jak "Porozmawiajmy szczerze o otyłości" oraz "Odzyskaj Lekkość Życia". W ich ramach szerzy wiedzę o procesie leczenia, budowaniu zdrowych nawyków oraz macierzyństwie w trakcie walki z chorobą. Obecnie spodziewa się ona kolejnego dziecka.

W ramach tego i lata postanowiła nagrać rolkę swojego ciała, aby pokazać, że każde ciało jest normalne, a nie na miejscu jest ocenianie go. Na kobietę spadło masę hejtu, w którym poniżano ją i wyzywano. Odezwał się nawet polski piłkarz, który słynął ze swojego bujnego życia miłosnego - Jakub Rzeźniczak.

- Dla osoby zdrowej to nie jest normalne, zdrowe ciało. Dla osoby chorej na otyłość to jest normalne ciało. To powinien zawierać opis - napisał Kuba.

Internauci szybko mu wytknęli jego występki z poprzednimi partnerkami, jak brak wierności czy wrzucanie też obecnie "rolek z podtekstem seksualnym". Mężczyzna usunął wpis, ale nie spodziewał się tego, co będzie dalej.

Karolina Korwin-Piotrowska uderza w Kubę Rzeźniczaka

Karolina Korwin-Piotrowska lubi komentować tematy ważne i modne. Nie tylko o zachowaniu polityków, ale głównie wielu gwiazd. Postanowiła również dosyć bezpośrednio odnieść się do słów Jakuba Rzeźniczaka.

- To pisze plemnik, który wygrał, pisze publicznie. I 169 osób mu to serduszkuje. Kiedy tak znormalizowaliśmy chamstwo w życiu codziennym? - napisała Korwin-Piotrowska.

Choć pod nagraniem Asi zebrało się wielu hejterów, to u Karoliny kobieta dostała ogrom wsparcia. Oto wybrane komentarze.

"Życzę Panu @jakubrzezniczak25 aby był tak aktywnym ojcem jak aktywnie komentuje cudze ciała"

"Napisał to kobiecie w ciąży, to jest hit"

"Napisał to facet, który na antenie TVN zmieszał swoją córkę z błotem, bawił się w najlepsze latając helikopterem, biorąc huczny ślub jak syn umierał. Dno nie człowiek"

"Muszę przyznać, że bardzo żałuję, ale to bardzo, bardzo, bardzo, że ludzie wtykający nos w cudze życie i wygląd nie dostają kociej mordy. Ktoś kto nigdy nie był otyły, nie ma pojęcia jak trudno jest wykonać pierwsze kroki żeby zacząć zmiany..."

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