Jakub Rzeźniczak skomentował ciało influencerki. Odezwała się Karolina Korwin-Piotrowska

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-24 11:38

Wiele kobiet na lato odważniej pokazuje swoje ciała. W końcu każde jest inne. Niektóre o tym głośno mówią, aby zachęcić pozostałe panie do odwagi. Gdy jedna z nich o tym wprost powiedziała, nie spodziewała się, że zaatakuje ją sam Jakub Rzeźniczak. Piłkarz za to oberwał równie mocno od Karoliny Korwin-Piotrowskiej. O co dokładnie chodzi?

Otyłość - choroba, nie wybór. Debata poradnikzdrowie.pl

Afera o ciałopozytywność i komentarz Kuby Rzeźniczaka

Asia Przenicka to polska influencerka kojarzona głównie z ruchem body positive. Dziewczyna otwarcie mówi o otyłości jako o chorobie, jednocześnie normalizując życie osób otyłym w zwykłym świecie.  Jest ambasadorką i twarzą kampanii edukacyjnych takich jak "Porozmawiajmy szczerze o otyłości" oraz "Odzyskaj Lekkość Życia". W ich ramach szerzy wiedzę o procesie leczenia, budowaniu zdrowych nawyków oraz macierzyństwie w trakcie walki z chorobą. Obecnie spodziewa się ona kolejnego dziecka.

W ramach tego i lata postanowiła nagrać rolkę swojego ciała, aby pokazać, że każde ciało jest normalne, a nie na miejscu jest ocenianie go. Na kobietę spadło masę hejtu, w którym poniżano ją i wyzywano. Odezwał się nawet polski piłkarz, który słynął ze swojego bujnego życia miłosnego - Jakub Rzeźniczak

- Dla osoby zdrowej to nie jest normalne, zdrowe ciało. Dla osoby chorej na otyłość to jest normalne ciało. To powinien zawierać opis - napisał Kuba. 

Internauci szybko mu wytknęli jego występki z poprzednimi partnerkami, jak brak wierności czy wrzucanie też obecnie "rolek z podtekstem seksualnym". Mężczyzna usunął wpis, ale nie spodziewał się tego, co będzie dalej. 

Karolina Korwin-Piotrowska uderza w Kubę Rzeźniczaka 

Karolina Korwin-Piotrowska lubi komentować tematy ważne i modne. Nie tylko o zachowaniu polityków, ale głównie wielu gwiazd. Postanowiła również dosyć bezpośrednio odnieść się do słów Jakuba Rzeźniczaka.

- To pisze plemnik, który wygrał, pisze publicznie. I 169 osób mu to serduszkuje. Kiedy tak znormalizowaliśmy chamstwo w życiu codziennym? - napisała Korwin-Piotrowska.

Choć pod nagraniem Asi zebrało się wielu hejterów, to u Karoliny kobieta dostała ogrom wsparcia. Oto wybrane komentarze.

  • "Życzę Panu @jakubrzezniczak25 aby był tak aktywnym ojcem jak aktywnie komentuje cudze ciała"
  • "Napisał to kobiecie w ciąży, to jest hit"
  • "Napisał to facet, który na antenie TVN zmieszał swoją córkę z błotem, bawił się w najlepsze latając helikopterem, biorąc huczny ślub jak syn umierał. Dno nie człowiek"
  • "Muszę przyznać, że bardzo żałuję, ale to bardzo, bardzo, bardzo, że ludzie wtykający nos w cudze życie i wygląd nie dostają kociej mordy. Ktoś kto nigdy nie był otyły, nie ma pojęcia jak trudno jest wykonać pierwsze kroki żeby zacząć zmiany..." 
Kolaż przedstawiający Jakuba Rzeźniczaka uśmiechniętego w niebieskim swetrze, Asię Przenicką w ciemnym kostiumie kąpielowym z kapeluszem na tle leżaków oraz Karolinę Korwin-Piotrowską w okularach i marynarce. Więcej o aferze z ich udziałem przeczytasz na naszym portalu.
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JAKUB RZEŹNICZAK
KUBA RZEŹNICZAK
KAROLINA KORWIN-PIOTROWSKA