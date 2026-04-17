Jan Borysewicz (Lady Pank) szczerze na temat The Rolling Stones. "Traktuję ich jako taką rozrywkową kapelę rockową"

Co Jan Borysewicz (Lady Pank) sądzi o twórczości The Rolling Stones? "Za każdym razem mam uśmiechniętą twarz"

Jan Borysewicz to, bez dwóch zdań, jeden z najważniejszych muzyków w historii polskiego rocka. Mowa w końcu o legendarnym gitarzyście, który jest także znakomitym kompozytorem. Od ponad czterech dekad stoi on na czele Lady Pank. Wcześniej natomiast grał z inną słynną formacją, Budką Suflera.

W ubiegłym roku doczekaliśmy się kolejnego studyjnego albumu od LP, a w 2026 zespół intensywnie koncertuje i świętuje 45-lecie istnienia. Muzycy zdecydowanie się nie zatrzymują. Podobnie jak legendarna brytyjska formacja The Rolling Stones, która powstała w 1962. Chociaż ta ekipa prawdopodobnie już nie powróci do występowania, to w najbliższym czasie – wszystko na to wskazuje – wypuści w świat nowe wydawnictwo z premierowym materiałem.

Na temat Stonesów jakiś czas temu wypowiedział się właśnie Borysewicz w programie Mellina, który prowadzi Marcin Meller.

MELLINA - Borysewicz FB2

– Byłem kilka razy na ich koncertach: w Polsce i za granicą. Za każdym razem mam uśmiechniętą twarz. Traktuję ich jako taką rozrywkową kapelę rockową. Lubię ich kompozycje. Świetne są te numery – powiedział Borysewicz w rozmowie w "Mellinie".

Marcin Meller zwrócił też uwagę na to, że przez lata Borysewicza porównywano do Keitha Richarda, gitarzysty Stonesów, który jest znany z bardzo rock'n'rollowego stylu życia. Prowadzący przyznał, że obaj są "niepedagogicznymi przypadkami". Choć dużo w życiu przeszli, wyszli z tego bez większego szwanku.

– Zgadzam się. Ja chodzę, on też. On natomiast spadł z palmy na głowę i potem jeszcze zagrał kilka tras – dodał lider Lady Pank. Gitarzysta zauważył także, że chętnie żartuje sam z siebie, podobnie jak Richards, który w swojej autobiografii zajście z palmą opisał jako... "cudowne doświadczenie".

Lady Pank otrzyma Złotego Fryderyka. To prestiżowe wyróżnienie dla zespołu

Na początku kwietnia 2026 oficjalne ogłoszono, że zespół Lady Pank zostanie uhonorowany Złotym Fryderykiem za całokształt twórczości w kategorii muzyka rozrywkowa. To prestiżowe wyróżnienie trafia w ręce zespołu, bez którego naprawdę trudno wyobrazić sobie historię polskiego rocka.

– Od ponad czterech dekad ich twórczość towarzyszy kolejnym pokoleniom słuchaczy, a utwory na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Nagroda jest wyrazem uznania dla ich nieprzemijającej energii, charakterystycznego brzmienia i ogromnego wpływu na rodzimą scenę muzyczną. Gratulujemy! – mogliśmy przeczytać w poście udostępnionym w mediach społecznościowych.

Złote Fryderyki są przyznawane od 2000 roku przez Związek Producentów Audio-Video w trzech kategoriach: muzyka rozrywkowa, jazzowa i klasyczna. Za wybór laureatów odpowiedzialna jest Rada Akademii Fonograficznej. W tym roku, oprócz Lady Pank, wyróżnieni zostaną także: Stanisław Soyka oraz Kaja Danczowska.

29