Niemiec przystawił mu pistolet do głowy. To, co zrobił Jan Machulski, uratowało mu życie!

KAEM 15:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jan Machulski stworzył niezapomniane role, które na zawsze zmieniły polską kinematografię. Niewiele jednak brakowało, by aktor wcale nie dożył dorosłości. W trakcie wojny Niemiec przystawił mu pistolet do głowy. To, co zrobił Jan Machulski, uratowało mu życie. Już wtedy pokazał wielki talent aktorski. Z okazji 96. rocznicy urodziny wspominamy tego słynnego artystę.