Jan Nowicki po śmierci doczekał się festiwalu swojego imienia. To już za kilka dni!

Pamięć po zmarłym niespełna rok temu - 7 grudnia 2022 roku, Janie Nowickim z niezwykłą dbałością pielęgnują jego bliscy - żona Anna oraz Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala, a prywatnie chrześniak aktora.

Na festiwalu im. Jana Nowickiego zaśpiewa jego pierwsza synowa!

Oboje przyczyni się do inauguracji I Festiwalu im. Jana Nowickiego „Białe Walce”, który rusza już niebawem i zgromadzi wybitnych artystów. Wśród gwiazd festiwalu jest również Halina Mlynkova - pierwsza żona Łukasza Nowickiego, jedynego syna wielkiego gwiazdora. - Jesteśmy w stałym kontakcie z żoną Jana. Jesteśmy w trakcie przygotowań do pierwszego Festiwalu im. Jana Nowickiego, „Białe Walce”. Ma trwać od 5 listopada do 7 grudnia. Od 5 listopada, ponieważ tego dnia w 1939 roku się urodził a 7 grudnia 2022 roku zmarł. Planujemy kilkanaście różnego rodzaju imprez kulturalnych. Będzie monodram Anny Seniuk, w kinie przypomnimy filmy, w których brał udział Janek, przyjadą Daniel Olbrychski, Maja Komorowska, będzie koncert Haliny Mlynkovej. To przedsięwzięcie, którego główną organizatorką i pomysłodawczynią jest Anna Nowicka – zdradza „Super Expressowi Eugeniusz Gołembiewski.

