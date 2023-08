Ogromne brzuszysko Janusza Chabiora! Co się z nim dzieje?! Taki był szczupły

Joanna Krupa zdradziła partnera. Przyznała to po latach. "Zdradziłam go, zamiast mu podziękować"

Janusz Chabior to wyjątkowo zapracowany aktor. Stale występuje w nowych filmach, pojawia się także w serialach. Teraz głośno jest o jego roli w filmie "Sami swoi. Początek", będącej prequelem słynnej komedii Sylwestra Chęcińskiego "Sami swoi" z 1967 roku. Na zdjęciach z planu Janusz Chabior wygląda co najmniej 10 lat starzej, niż w rzeczywistości. Fotki te przebija jednak zdjęcie, które aktor wrzucił na Instagrama. Widać na nim Janusza Chabiora na wakacjach z ogromnym brzuchem, o którym śmiało można powiedzieć, że to "brzuszysko". Fani byli zaniepokojeni. Czyżby ich ulubieniec tak mocno przytył? Wyglądało to naprawdę kiepsko. Na szczęście szybko okazało się, że aktor nadal jest szczupły, a jego zdjęcie z gigantycznym "brzuchem" to zwykły żart. Niemniej jednak warto zobaczyć, jak wyglądałby Janusz Chabior z mocno rozwiniętym tzw. mięśniem piwnym. Zobacz w naszej galerii, jak zmieniał się aktor. Na slajdzie numer 7 widzimy mocno brzuchatego Janusza Chabiora . - Morze to nie tylko plaża, ale też i deptak. Smakując życie, pozdrawiam z wakacji - podpisał fotkę z dużą dozą humoru aktor, którego zobaczymy w prequelu "Samych swoich".