Nazwali go milordem

Janusz Chabior postarzał się o 10 lat! Na ulicy na bank go nie poznasz, szokujące fotki

likp 9:57 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Janusz Chabior do niedawna wyglądał raczej na znacznie młodszego, niż jest w rzeczywistości. Ostatnio jednak aktor zapuścił brodę, która na ogół dodaje lat. Broda to jednak nic. Na najnowszym zdjęciu Janusza Chabiora, które znalazło się na jego profilu na Instagramie, widzimy jego całkiem nowy image. Janusz Chabior postarzał się przynajmniej o 10 lat! Na ulicy na bank go nie poznasz. Zobacz w naszej galerii, jak zmienił się popularny aktor. Niektóre fotki są szokujące.