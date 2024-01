Jedno ogłoszenie Teresy Werner wystarczyło, by ludzie oszaleli z radości. Sypią się gratulacje!

Teresa Werner ma 65 lat i werwę jak u nastolatki. Piosenkarka działa w show-biznesie od najmłodszych lat i nic nie zapowiada tego, że zamierza przejść na emeryturę. Wręcz przeciwnie - co chwilę ogłasza nowe projekty. Niedawno chwaliła się nową piosenką i teledyskiem, a później ogłosiła, że wydaje własną książkę pt. "Marzeniami do sukcesu". Teraz Teresa Werner, przy tej okazji, hucznie zapowiedziała spotkanie promocyjne, które odbędzie się na Śląsku. To ogłoszenie wystarczyło, by ludzie oszaleli z radości! Od razu posypały się gratulacje, w których fani chwalą sukces Werner i zapowiadają przybycie. Kiedy odbędzie się spotkanie? O której godzinie? I przede wszystkim: gdzie konkretnie? Warto się śpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a swoją obecność trzeba... zapowiedzieć. Poznajcie szczegóły.

Teresa Werner i spotkanie z fanami. Liczba miejsc jest ograniczona, zgłoś się

Teresa Werner zaprasza fanów na spotkanie w sprawie jej książki pt. "Marzeniami do sukcesu". Odbędzie się ono we wtorek, 23 stycznia 2024 roku, o godzinie 17:00 w Stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej przy ul. Dworcowej 33.

- Proszę o potwierdzenie swojej obecności w następujący sposób: telefonicznie pod numerem tel. 697 255 252 lub wiadomością e-mail na adres [email protected] - napisała Teresa Werner w mediach społecznościowych.

Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto się śpieszyć. Tym bardziej, że ludzie już wypisują w komentarzach, że na pewno się pojawią. A Ty, wybierzesz się na spotkanie ze swoją idolką? Dajcie znać, głosując w naszej poniższej sondzie.

