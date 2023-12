Teresa Werner napisała książkę! Pikantne szczegóły jej życia i rozpalające zdjęcia. O tym nigdy nie mówiła

Teresa Werner ma wierne grono fanów. Ludzie wypełniają sale koncertowe, w których występuje artystka, po brzegi. A teraz szturmie będą mogli ruszyć do sklepów, by wesprzeć autorkę hitu "Dałabym ci dała" w jeszcze innej aktywności. Teresa Werner została bowiem pisarką! Napisała książkę-autobiografię pt. "Marzeniami do sukcesu". Co wiemy o tej pozycji? Książka będzie miała 350 stron i opowie o najpiękniejszych momentach dotyczących solowej kariery artystycznych Werner. Być może przemycone zostaną także smaczki z życia prywatnego. Na pewno będzie sporo pięknych zdjęć, bo książka ma być "barwnie ilustrowana", przepięknie wydana". "Marzeniami do sukcesu" jest kierowana do wszystkich miłośników twórczości Teresy Werner. Ale coś dla siebie odnajdzie w niej każdy. - To fascynująca podróż do mojego artystycznego świata .W książce znajdziecie wiele zdjęć i wydarzeń, również takich, które dotychczas nigdzie wcześniej nie były publikowane. Z niecierpliwością czekam na pierwsze egzemplarze w Waszych rękach. Jestem dumna, że spełniłam swoje marzenia i na stałe zapisałam się w historii polskiej muzyki - napisała Teresa Werner.

Teresa Werner i książka "Marzeniami do sukcesu". Kiedy premiera?

Wielu fanów Teresy Werner zastanawia się, kiedy książka "Marzeniami do sukcesu" będzie miała swoją premierę? Artystka napisała o autobiografii dokładnie 13 grudnia, informując, że premiera "już w przyszłym tygodniu". Gdy pisaliśmy ten materiał (19 grudnia, godz. 8:45), książka jeszcze nie była dostępna. Można się więc spodziewać jej w okolicach 20 grudnia, może nieco później. W każdym razie tuż przed świętami. Gdzie kupić książkę Teresy Werner? Piosenkarka tego nie zdradziła, można się jednak domyślić, że będzie to możliwe na jej oficjalnej stronie internetowej: teresawerner.pl, bo tam też można znaleźć chociażby płyty do kupienia. Fani już nie mogą się doczekać, aż chwycą "Marzeniami do sukcesu" w swoje ręce. To będzie dla nich bardzo ciekawa pozycja. Trzymamy kciuki za udaną lekturę.

Kim jest Teresa Werner?

Teresa Werner zadebiutowała w wieku 16 lat w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w którym występowała 32 lata i 8 miesięcy, będąc najdłużej występującą tam artystką. Dziś ma 64 lata. Jako solistka zespołu występowała m.in. w Stanach Zjednoczonych, w nowojorskich Carnegie Hall i na Broadwayu, a także w Japonii i Chinach. W 1991 reprezentowała „Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w Republice Południowej Afryki, na którym zajęła pierwsze miejsce. Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku, wydając singiel „Miłość jest piękna” w Wydawnictwie Muzycznym ESKA z Zabrza. Wkrótce ukazał się pierwszy album artystki, Spełnić marzenia, który uzyskał status platynowej płyty. Jeden z jej największych hitów, mający w serwisie Youtube ponad 30 milionów odsłon, to "Dałabym ci dała".

