Jej twarz już nie wygląda znajomo! Katarzyna Skrzynecka nie przypomina siebie. Zaczynamy się martwić

Katarzyna Skrzynecka ma 53 lata i ogromne doświadczenie przed kamerami. W "Twoja twarz brzmi znajomo" zachwyciła wiele osób, a jej obecność w programie była tak oczywista, jak to, że połączenie deszczu ze słońcem wywołuje tęczę. Tym bardziej fanów zaskoczyło i zarazem oburzyło odsunięcie prezenterki od formatu. Później miała wrócić jednak do gwiazdorskiej, specjalnej edycji show. Katarzyna Skrzynecka zazwyczaj świetnie się prezentuje. Ostatnio pojawiła się na premierze spektaklu "Rodzinne piekiełko", gdzie w towarzystwie innych gwiazd brylowała na ściance. Fanów zaniepokoiło jednak to, jakie stroiła wówczas miny. Zaczynamy się poważnie martwić! Co stało się z twarzą Katarzyny Skrzyneckiej? Jest na to co najmniej kilka wytłumaczeń. To nie są żarty.

Czy to nie był dobry dzień dla Katarzyny Skrzyneckiej? Wątpliwe, bo prezenterka zjadła zęby na show-biznesie i wie, jak dobrze się prezentować. Wygląda jednak na to, że tym razem musiała paść ofiarą niefortunnych zdjęć. Stroiła dziwne miny, a w jej oczy w tych okularach wydawały się nienaturalne duże. Może to kwestia światła, może zdjęcia robionego pod złym kątem, nie wiadomo. Ale faktycznie fotki wyglądają dość specyficznie. Mamy nadzieję, że u Katarzyny Skrzyneckiej mimo tego wszystko jest w porządku. Trzymamy kciuki, podobnie jak fani.

