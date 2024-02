Jest decyzja TVP w sprawie kolejnej edycji "Rolnik szuka żony". Marta Manowska potwierdza

"Rolnik szuka żony" cieszy się ogromną popularnością wśród telewidzów. Randkowy hit TVP co roku oglądają miliony wodzów. Każdy odcinek to ogromne emocje, które widzowie przelewają na wiele dyskusji w sieci i komentarzy w social mediach. Uczestnicy mają szanse nie tylko znaleźć kogoś, z kim stworzą związek, ale zyskują także ogromną rozpoznawalność i tysiące fanów lub przynajmniej obserwujących. Ostatnia, 10. edycja zakończyła się niemal 3 miesiące temu, a nadal nie milkną jej echa w Internecie.

Marta Manowska rozpoczyna prace nad kolejnym sezonem "Rolnik szuka żony"

Po zmianach, jakie zaszły w ostatnich tygodniach w TVP, część widzów obawiała się, czy programu nie obejmie rewolucja. Choć produkcja zapewniała, że szykuje się do 11. sezonu "Rolnika..." i zbierane były zgłoszenia do udziału w programie, to niektórzy obawiali się, że program zniknie z anteny. Okazuje się, ze niepotrzebnie. Marta Manowska właśnie potwierdziła, że program będzie realizowany. W rozmowie z dziennikarzami po zakończeniu 5. edycji "The Voice Senior", którą współprowadziła, przyznała, że wkrótce zabiera się do pracy przy miłosnym show. "W przyszłym tygodniu ruszam na "Rolnika"" - poinformowała, zapytana o plany zawodowe, rozwiewając jednocześnie obawy, co do osoby prowadzącej.

Marta Manowska i Robert Bodzianny - pierwsze spotkanie w "Rolnik szuka żony"