Jest gwiazdą kabaretu. Wygrała finał "Szansy na sukces"

Co się stało?

Czy Maryla Rodowicz chodzi do kościoła? Wybuchła potworna awantura!

Zwyciężczyni "Szansy na sukces. Opole 2024" to nie tylko utalentowana wokalistka. Dominika Dobrosielska (28 l.) to także członkini kabaretu Klub Szyderców Bis oraz magister sztuki Akademii Muzycznej w Poznaniu z 2022 roku. W przeszłości pochodząca z Ciechocinka wokalistka wygrała eliminacje wojewódzkie 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Do finałowego odcinka dostała się z programu ze Sławą Przybylską, gdzie wykonała utwór "Miłość w Portofino". W sumie pokonała 10 uczestników, którzy śpiewali piosenki m.in. Blue Cafe, Kasi Cerekwickiej, Bohdana Łazuki i Izabeli Trojanowskiej.

Do ścisłego finału dostały się Kinga Rutkowska, Anna Gromala, Dominika Dobrosielska. Marek Sierocki dla Rutkowskiej wylosował utwór Blue Cafe - "Do nieba, do piekła", Gromala zaśpiewała "Zamigotał świat" zespołu Varius Manx, a Dobrosielska "Okularników", czym zachwyciła widzów "Szansy na sukces".