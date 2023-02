Joanna Borov: Zoperuje endometriozę, żeby kiedyś zostać mamą

Joanna swoją przygodę z modelingiem zaczynała w Londynie, ale to w Los Angeles, gdzie od kilku lat mieszka, otworzyły się przed nią drzwi do wielkiego świata. Ma na koncie sesje zdjęciowe dla prestiżowych magazynów takich jak: ”Vouge”, „Marie Claire”, „Maxim”, „Style Cruze” czy „Playboy”. Wielokrotnie gościła na okładkach popularnych pism. Jest pełną empatii młodą kobietą, która zdecydowała się opowiedzieć o swojej chorobie, aby uwrażliwić na nią także inne dziewczyny, bo endometrioza, o której do niedawna niewiele się mówiło dotyczy coraz większej ilości pań w różnym wieku. - Rok temu zrobiłam badania, po których dowiedziałam się, że mam endometriozę. Zawsze miałam bolesne miesiączki, ale tak jak większość kobiet długo myślałam, że tak musi być, bo wszyscy dookoła mówili, że „okres to nie choroba”, albo że nie należy wyolbrzymiać tego bólu. Takie objawy są zazwyczaj ignorowane, a prawda jest taka, że miesiączki nie powinny sprawiać aż takiego bólu. U mnie choroba objawiła się głównie w postaci bólów stawów w czasie okresu i owulacji. Okazało się że od endometriozy mam nacieki na więzadła krzyżowe. Momentami nie mogłam chodzić. Zawsze byłam osobą aktywną i nagle zaczęło nasilać się u mnie zmęczenie. Podczas badania okazało się, że dodatkowo mam torbiel na jajniku. Lekarz jednak zaproponował leczenie hormonalne zamiast operacji. W ostatnich miesiącach jednak bóle się zaostrzyły. Podjęłam decyzję o operacji, której poddam się na początku lutego w Polsce, ponieważ tutaj mam rodzinę i w razie co będę mogła liczyć na opiekę bliskich - opowiada „Super Expressowi” Joanna Borov, u której choroba ma bardzo podstępny przebieg. Modelka np. nie miała nadmiernego krwawienia w czasie menstruacji i nie odczuwała większego dyskomfortu podczas współżycia z partnerem. Chociaż przyznaje, że od wielu miesięcy jest singielką. Życie intymne odłożyła na później. - Od roku jestem sama. Zdiagnozowano mnie krótko po tym jak rozstałam się z chłopakiem. Postanowiłam nie wchodzić w kolejne relacje damsko-męskie dopóki nie poddam się operacji i nie będę czuć się komfortowo pod każdym względem. Przez ostatnie miesiące skupiłam się przede wszystkim na swoim zdrowiu. Wierzę jednak, że kiedyś spotkam wspaniałego mężczyznę, z którym założę rodzinę. Walczę o siebie również dlatego, że w przyszłości chcę mieć dzieci, a nieleczona endometrioza może powodować bezpłodność - wyznaje Joanna. Niestety bóle stawów sprawiły, że trudno było jej także pracować. Podczas ostatnich sesji zdjęciowych uśmiechała się przez łzy. Na szczęście gwiazda jest dobrej myśli i ma nadzieję na szybki powrót do modelingu. Jeśli wszystko dobrze pójdzie wiosną znów stanie przed obiektywem aparatu.

