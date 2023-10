i Autor: MATERIAŁY PRASOWE

Pracowała z wielkimi gwiazdami

Joanna Dudkowska miała być panią stomatolog, a została znaną basistką. Ta historia zapiera dech w piersiach

ogg 15:34 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Joanna Dudkowska to znana i popularna polska basistka. Jej życie to gotowy scenariusz na film. Mało bowiem brakowało, a zostałaby stomatologiem. Poszła jednak za głosem serca i wybrała muzykę. Wyszło jej to na dobre, ponieważ niedawno podpisała kontrakt ze znaną wytwórnią. Poznajcie jej historię!