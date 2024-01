To nie Paweł Królikowski miał zagrać Kusego w "Ranczu"! Wskoczył na miejsce wielkiego aktora

Joanna Koroniewska czekała na ten dzień ponad 10 lat. Pierwsze takie wieści od odejścia z "M jak miłość"

Wszyscy znamy ją z roli Małgosi Mostowiak z „M jak miłość”. Dzięki serialowi TVP 2 Joanna Koroniewska nie tylko zdobyła ogromną popularność, ale i męża. To właśnie Maciej Dowbor (45 l.) został oddelegowany do przeprowadzenia z nią wywiadu, podczas którego między nimi zaiskrzyło. Pod koniec 2012 r. zdecydowała się odejść z telenoweli. Od tamtej pory jej kariera stanęła w miejscu. Co prawda zagrała w kilku serialach, ale żaden nie odniósł takiej popularności jak hit TVP 2.

Jakie było nasze zdziwienie, kiedy okazało się, że aktorka wystąpi w nowym kinowym filmie „Dziewczyna influencera". I to w jednej z głównych ról! Wcieliła się w seksowną fit-blogerkę Paulę. W poniedziałek odbył się pokaz przedpremierowy. Pierwsze opinie są dla Koroniewskiej niezwykle przychylne. „Szczerze, najmocniej i z największą miłością gratuluję ci wspaniałego debiutu! Wniosek jest jeden: trzeba iść za twoim przykładem, spełniać marzenia, bo ty idziesz jak burza i inspirujesz” - możemy przeczytać w jednym z komentarzy.

Czekamy na piątek, kiedy film wejdzie do kin.

M jak miłość. Rewolucja u Kisielowej! Zostawi męża i wyjedzie do sanatorium. Dopiero się zacznie