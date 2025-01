Grzegorz Turnau w żałobie, jego ojciec nie żyje. Już wiadomo, co z pogrzebem - rodzina przekazała prośbę do żałobników

Jeszcze rok temu w sieci pojawiły się plotki na temat Macieja Dowbora i jego transferu do TVN-u. Plotki okazały się prawdą i dziennikarz został współprowadzącym "DDTVN". Okazuje się, że to nie wszystko. Wiosną 2025 toku będzie też pracować jako gospodarz odświeżonego "You Can Dance". W sieci pojawiły się również plotki, że na współpracę ze stacją zdecydowała się także Joanna Koroniewska.

Zobacz też: Joanna Koroniewska nie odpuszcza hejterom. Mówi o "zabijaniu słowem"

Joanna Koroniewska poprowadzi nowy program? Tego chyba nikt się nie spodziewał

W mediach już co jakiś czas pojawiały się plotki na temat przejścia Joanny Koroniewskiej do TVN-u. Miała ponoć dostać do poprowadzenia show o urządzaniu wnętrz. Mówiła nawet o tym w "Dzień Dobry TVN".

Zaprosimy Was na wyjątkową i emocjonującą, wielomiesięczną podróż po tak skomplikowanym życiowym momencie, jakim jest niewątpliwie remont! - rozprawiała Joanna Koroniewska na kanapie śniadaniówki "Dzień Dobry TVN".

Zobacz też: Markety budowlane nie dla niej? Joanna Koroniewska stroi miny i kupuje deski na parkingu. Mamy zdjęcia

Wiosną 2025 roku w TVN-ie pojawi się nowy program "Zróbmy sobie dom", w którym uczestnicy będą mieli szansę spełnić marzenie o posiadaniu własnych czterech kątów. Jeśli będą chcieli wygrać nieruchomość za ponad milion złotych, będą musieli wykonać szereg zadań oraz samodzielnie wyremontować jej wnętrze. Zmagania ma nadzorować Koroniewska.

W roli ekspertów wystąpią z kolei Wiesiek Skiba, architektka wnętrz Anna Błaszczyk oraz ekspert od sprzedaży nieruchomości Dawid Małycha. Ta trójka będzie oceniać jakość pracy uczestników.

Warto dodać, że w przeszłości TVN nadawał już podobne programy. Między innymi - "Dom marzeń" (prowadziła go wtedy Urszula Chincz) czy "Bitwa o dom", w którego jury była Małgorzata Rozenek-Majdan.

Zobacz też: Źle się dzieje u Joanny Koroniewskiej! "Szpitale, kroplówki, antybiotyki. Coś już we mnie pękło"

Zobacz naszą galerię: Maciej Dowbor chciał wymiotować, Joanna Koroniewska zrobiła przedstawienie! "Lekarze byli bezsilni"

Sonda Lubisz Joannę Koroniewską-Dowbor? Tak Nie Jest mi obojętna

Joanna Koroniewska prezentuje swoje wdzięki w sieci. Internauci pieją z zachwytu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.