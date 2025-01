Joanna Koroniewska nie odpuszcza hejterom. Mówi o "zabijaniu słowem"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor spełniają się jako influencerzy

Joanna Koroniewska popularność i uznanie fanów zyskała dzięki roli Małgorzaty Mostowiak w "M jak miłość". Gwiazda jakiś czas temu zakończyła jednak współpracę przy tworzeniu produkcji i skupiła się głównie na rozwijaniu swoich mediów społecznościowych.

Dziesięć lat temu poślubiła Macieja Dowbora i dzisiaj tworzą jedno z najbardziej granych małżeństw w polskim show-biznesie. Kila miesięcy temu aktorka razem z mężem dołączyła do zespołu TVN-u. Joanna wkrótce poprowadzi własny program program remontowy "Zróbmy sobie dom".

Razem spełniają się również jako influencerzy publikując na Instagramie filmiki, które wzbudzają w internautach wiele emocji. Gwiazdorska para z dużym dystansem pokazuje na nich, jak wygląda ich życie prywatne.

Joanna Koroniewska ma już dość!

Joanna Koroniewska w biegłym roku skończyła 46 lat. Jest jedną z niewielu gwiazd, które nie walczą na siłę z upływem lat. Aktorka z dala trzyma się od medycyny estetycznej, nie maluje się na co dzień i najbardziej lubi zakładać dresy. Jej fanki bardzo cenią sobie, że nie stara się upiększać na siłę, nie korzysta z popularnych filtrów.

Niestety, nie wszystkim podoba się taka naturalne odsłona Koroniewskiej. Pod jej wpisami regularnie pojawiają się hejterskie komentarze. Niektóry wprost wytykają jej... zły wygląd! W jednym z nowszych wpisów postanowiła odnieść się do tych komentarzy.

Na nagraniu opublikowała dwa wpisy, które znalazły się pod jej postami: "Dobrze by było! Przynajmniej jakoś wyglądasz! A nie jak wiecznie zaniedbana patolożka" oraz "Brzydula". W krótkim nagraniu zamieściła dwa zdjęcia, na których zaprezentowała swoje dwa oblicza - to naturalne oraz "zrobione".

"Wiecznie zaniedbana patolożka" życzy wam cudownego dnia! Te dwa zdjęcia dzieli godzina. Co się zmieniło? Make up, włosy, ubranie, światło. Czy naprawdę człowiek wobec człowieka musi być tak okrutny? Czy naprawdę człowiek nie rozumie, że nie wszyscy jesteśmy silni i mamy poczucie własnej wartości i potrafimy zmierzyć się z hejtem? - pytała w opisie Koroniewska.

Później nawiązała do bardzo przykrej sytuacji, jaką była samobójcza śmierć zaledwie 16-letniej Julii z Lublina. Nad nastolatką przez wiele lat znęcali się jej rówieśnicy, co doprowadziło ją do ostateczności. Niestety, nie była to pierwsza tego typu sytuacja. Aktorka podała dramatyczne statystyki dotyczące samobójstw oraz prób targnięcia się na swoje życie wśród młodych Polaków. Dane są przeważające.

Ile jeszcze młodych ludzi musi odebrać sobie życie, żeby rodzice zauważyli, że ich dzieci wręcz zabijają słowem innych?! (...) Jak długo będziemy bezbronnie czekać na to, czy to nasze dziecko stanie się kolejną ofiarą? Kiedy znowu usłyszymy, że to w nim jest problem bo jest "za delikatne" do tego brutalnego świata?! - napisała.

Aktorka zauważyła, że wśród jej hejterów jest wiele kobiet - matek, babć, cioć. Pisząc do niej z nienawiścią, komentując w okropnych słowach jej wygląd, pozwalają na zachowania, które nie powinny mieć miejsca. Joanna Koroniewska zapewniła, że nie przestanie o tym mówić dopóki czegoś z tym nie zrobi. "Nie dla siebie. Ale dla tych często bezbronnych i niewinnych młodych ludzi".

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

