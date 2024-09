Joanna Koroniewska piękną kobietą, która w przeciwieństwie do innych gwiazd z dala trzyma się od medycyny estetycznej, nie maluje się na co dzień i najbardziej lubi zakładać dresy. Nie podoba się to internautom, którzy z pasją komentują każde jej zdjęcie. Regularnie wytykają jej zły wygląd. Dlatego postanowiła odpowiedzieć.

Każda z nas ma prawo starzeć się z godnością i ma prawo to pokazywać gdzie chce i jak chce! Chamskiemu panu też bardzo dziękujemy! Co to znaczy, że ktoś "lepiej wygląda"? Bo nie widać na jego twarzy oznak dojrzałości?! Jakie to ma znaczenie? Życie to nie konkurs piękności. Lubię dobrze wyglądać, ale jeszcze bardziej lubię żyć w zgodzie ze sobą. Taka właśnie jestem. I wiem, że wiele z Was bardzo potrzebuje takich kobiet w tym medialnym świecie. I tego się trzymam! Bycie osoba publiczną to ciągłe bycie ocenianym. I TO mi nie przeszkadza. I nie przeszkadza mi wcale to, że części osób JA przeszkadzam. Dlaczego? Bo mówiąc o mnie tak naprawdę piszą o SOBIE. I szczerze? Bardzo im współczuję - napisała Joanna Koroniewska na Instagramie.