Joanna Koroniewska popularność i uznanie fanów zyskała dzięki roli Małgorzaty Mostowiak w "M jak miłość". Gwiazda jakiś czas temu zakończyła jednak współpracę przy tworzeniu produkcji i skupiła się głównie na rozwijaniu swoich mediów społecznościowych. To właśnie tam ona i jej mąż dodają zabawne filmiki, na których pokazują, jak wygląda ich życie prywatne. Niedawno Asia poinformowała, że wróci na mały ekran, tym razem jako prowadząca show TVN.

Joanna Koroniewska pokazuje, jak wygląda w naturalnej wersji

Joanna Koroniewska ma obecnie pełne ręce roboty. Gwiazda rozpoczęła promowanie nowego show, którego uczestnicy będę remontować swój wymarzony dom. Prezenterka pojawiła się też niedawno w Sopocie na ramówce TVN, a także wzięła udział w pokazie mody na plaży.

Jak wiadomo Koroniewska lubi chwalić się w sieci naturalnym wyglądem. Jej konta w mediach społecznościowych zalane są jej fotkami bez makijażu. Niedawno dodała kolejne, które opatrzyła dość nietuzinkowym opisem.

"Jak to człowiek może się zmienić między 8 rano a 15 po południu. Ten sam dzień. Ta sama kobieta. I tak to już z nami jest. Wymalowane, wypachnione i pięknie ubrane tworzymy wzorzec. Tutaj w socialach. I nie tylko. Takie osoby często stanowią dla innych inspirację. Ja od wielu, wielu lat wybieram inną drogę i nie dlatego, że nie szanuję tych, dla których perfekcja w życiu i wyglądzie jest najważniejsza. Ale, dlatego że ja nie umiem już inaczej" - napisała w sieci.

We wpisie Joanna Koroniewska w dalszej części zaapelowała do wiernych fanów. Okazuje się, że kiedy wrzuciła umalowane zdjęcie do sieci, nie spotkała się z hejtem. Z kolei wersja naturalna już tak dobrze nie była odebrana.

"Wieczorem wrzuciłam zdjęcia pomalowanej Joasi i zero negatywnych komentarzy. Czyli jednak przyzwyczajeni jesteśmy tutaj do cukierkowego i zero-jedynkowego świata. Ja z czystej przekory wrzucam Wam teraz moją fotografię przed i po. Mam nadzieje, że ona będzie miała większy zasięg niż ta wczorajsza. Że w końcu dojdziemy do sytuacji, w której więcej lajków i lepszy zasięg będą miały właśnie takie zdjęcia. Normalne. Naturalne. Jak z życia każdego z nas. Dlaczego? Dlatego że starzeć też powinniśmy się uczyć z godnością. Każda z nas drogie Panie jest piękna" - podsumowała Joanna Koroniewska.

