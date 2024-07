Plotki o Koroniewskiej potwierdzone! Jej mąż odszedł z Polsatu, a teraz ona: "Mam ciarki"

Patrycja Soliman urodziła dziecko aktorowi starszemu o 30 lat. Zostawił ją i wrócił do żony

To ona jest nową Miss Polski! Co wiemy o Kasandrze Zawal?

Co tam się dzieje?

Potwierdziły się plotki o Koroniewskiej

Joanna Koroniewska zyskała rozgłos, kiedy zagrała Małgosię Mostowiak w "M jak miłość". Ostatecznie gwiazda rozstała się z serialem, który przyniósł jej sławę i zajęła się prowadzeniem mniej i bardziej hitowych programów telewizyjnych.

Koroniewska nie pójdzie do Polsatu

Od pewnego czasu krążyły plotki, że Joanna Koroniewska z Maciejem Dowborem poprowadzą nowy program śniadaniowy w telewizji Polsat. Jednak, kiedy Dowbor oświadczył, że po latach definitywnie rozstaje się ze stacją, nadzieje na taki rozwój wydarzeń prysły. Później mówiono, że może Koroniewska poprowadzi ten program z innym partnerem. Aż we końcu 6 lipca 2024 r. Koroniewska przemówiła i zdradziła swoje plany.

Joanna Koroniewska w ogóle nie pojawi sie w Polsacie. Gwiazda zagości w konkurencyjnej stacji, TVN. Dziś w śniadaniówce tej stacji wyznała, że dostałą propozycję poprowadzenia nowego programu i ją przyjęła.

Nagrodą będzie okrągły milion

- Mam ciarki, bo ten projekt jest wyjątkowy! To prawdziwe reality show, tu uczestnicy są bohaterami - wyznała rozemocjonowana Koroniewska w "Dzień dobry TVN". Jaki program poprowadzi żona Macieja Dowbora?

Chodzi o nowe show "Zróbmy sobie dom". To kolejna telewizyjna oferta dla ludzi, którzy marzą, aby urządzić swoje mieszkanie w modny i stylowy sposób. Uczestnikami nowego formatu będą pary, które zaprojektują i samodzielnie wyremontują swoje cztery ściany. Nagrodę główną wygra tylko jedna para, ale warto będzie się postarać, bo to aż 1 milion złotych.

- Nasi widzowie będą zaangażowani od początku do końca. Znamy ten format z innych krajów i wiem, że widzowie się bardzo utożsamiają z bohaterami - wyjaśniła Koroniewska w śniadaniówce TVN.

"A męża zapraszamy do śniadaniówki"

Na oficjalnym profilu "Dzień dobry TVN" na Instagramie pod zdjęciem Koroniewskiej napisano kilka słow o nowym show. - "Zróbmy sobie dom” łączy elementy rywalizacji, kreatywności i współpracy. Show jest prawdziwą gratką dla miłośników designu i wszelkiego rodzaju remontów. Gospodynią programu została aktorka @joannakoroniewska, która jest pasjonatką urządzania wnętrz 💛

- Aaaa 🔥🔥 Mamy nadzieję, że będziecie z nami!!! ❤️🙌 - skomentowała od razu Koroniewska.

- A męża zapraszamy do śniadaniówki - pojawiła się sugestia w komentarzach.

Dowbor czuje dreszczyk

Co będzie z Maciejem Dowborem na razie nie wiadomo. Sam po odejściu z Polsatu stwierdził tak: - Brakowało mi adrenaliny związanej z czymś nowym, co będzie powodowało dreszczyk emocji. Czułem się super bezpiecznie i miałem super strefę komfortu. A ja bym chciał poczuć adrenalinę i tą niepewność. No i fakt, że od 20 lat pracowałem z tymi samymi ludźmi, których bardzo lubię, ale chciałbym poczuć coś nowego.

Sonda Lubisz Joannę Koroniewską-Dowbor? Tak Nie Jest mi obojętna