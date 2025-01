Maciej Dowbor szczerze o małżeństwie z Joanną Koroniewską. "Nie jestem tak dobrym mężem"

Aśka mówi, że ja powinienem iść na kozetkę do psychologa. Żeby nie było, ja się w ogóle nie wstydzę. Byłem parę razy — nawet przez okres takiej, nazwijmy to, terapii przechodziłem — w różnych celach, też między innymi po to, żeby poukładać nasze relacje, różne relacje. Uważam, że to jest żaden wstyd; wiadomo, że to jest żaden wstyd, ale wielu facetów ma z tym problem — ja nie mam z tym problemu - stwierdził podczas rozmowy z Magdą Mołek 46-latek.