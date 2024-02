Joanna Koroniewska o powrocie niedziel handlowych: „Czy zostanę zlinczowana?”

Powrót niedziel handlowych jest jedną z zapowiedzi złożonych przez nowy rząd. Ograniczenie możliwości robienia zakupów wprowadzone przez poprzednia władzę przez kilka lat wywoływało kontrowersje. Wydaje się, że wielu Polaków nie pogodziło się z zakazem. Miał on zarówno swoich obrońców, jak i zagorzałych krytyków. Jak się okazuje, do drugiej grupy zaliczała się m.in. Joanna Koroniewska.

Aktorka została zapytana ostatnio o to, co sądzi na temat możliwości przywrócenia niedziel handlowych.

"– Znowu będę za, chociaż powinnam być przeciw – przytaknęła. Nawet ostatnio miałam taką sytuację w Hiszpanii, tam też w niedzielę sklepy są zamknięte. I to jest problem, bo ci wszyscy ludzie, którzy tam pracują, też powinni mieć czas na odpoczynek i to rozumiem. Natomiast bardzo często jest tak, że niedziela jest moim jedynym dniem, kiedy mogę ogarnąć pewne rzeczy i pójść do centrum handlowego poogarniać rzeczy. Więc jestem za przywróceniem. Czy zostanę zlinczowana?" – przyznała w rozmowie z Pomponikiem aktorka.