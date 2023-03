Joanna Kurowska przeżyła szok, gdy zobaczyła, jak wygląda. To dlatego postanowiła schudnąć?

Elka od lat piecze torty na zamówienie. Dlatego cukiernicza działalność Lulu koliduje z jej biznesem. W związku z tym sabotuje jej zamówienia i utrudnia pracę. Nie stroni także od mężczyzn. Ma swojego kochanka - dzielnicowego Witolda (Mirosław Kropielnicki), ale jednocześnie prowadzi gierki z ojcem Lulu - Zygmuntem (Marek Siudym). Elka raz zbliża się do niego, a innym razem złośliwie odrzuca. W życiu prywatnym Joanna Kurowska jest singielką.

Joanna Kurowska schudła już 10 kg!

Nie jest to jednak powód dla którego wzięła się za siebie. - Wzięłam się za siebie, bo pewnego dnia zobaczyłam siebie na ekranie i widziałam starą, grubą babę. Stwierdziłam, że muszę schudnąć. Już udało mi się zrzucić 10 kg i teraz jeszcze 7 i będę w takiej kondycji, w jakiej chcę być. Staram się lepiej odżywiać i uprawiam sport! - wyznała.

- Uwielbiam ćwiczyć w domu, wychodzi mi to. Wiem, że są osoby, które muszą iść na siłownię, żeby się zmobilizować, ale to zajmuje bardzo dużo czasu. Natomiast ja ćwiczę w domu i cieszę się, że potrafię być tak konsekwentna. Zdarzało się nawet, że wracałam do domu o północy, to przed pójściem spać ćwiczyłam, chociaż te 10 minut, bo chodzi o to, żeby robić to systematycznie - dodała w „Fakcie”.

Aktorka testuje także dietę przerywaną.

