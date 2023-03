Joanna Opozda łamie zakaz za zakazem. To mogło skończyć się wysokim mandatem

Katarzyna Cichopek przeszła zabieg! Co ona zrobiła z twarzą?! Jest nie do poznania

Joanna Opozda łamie przepisy

To nie pierwsza sytuacja, w której osoba ze znanym nazwiskiem pozwala sobie na łamanie przepisów. Trzeba jednak przyznać, że rzadko się zdarza, by jednego dnia ktoś popełnił tyle wykroczeń. Gwiazda "Pierwszej miłości", chcąc ominąć korek, aż trzy razy poruszała się buspasem. Za takie wykroczenie grozi 100 zł mandatu oraz 1 pkt karny, a gdy funkcjonariusze dopatrzą się tamowania ruchu - 500 zł.

Joanna Opozda uniknęła wysokiego mandatu

Joanna Opozda zignorowała także znak zakazu wjazdu. Złamanie tego zakazu jest wykroczeniem. „Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany” - informuje artykuł 92 §1 Kodeksu Wykroczeń. Po wprowadzeniu nowych przepisów, grzywna może wynieść nawet 5 tys. zł! Dla aktorki, która cały czas walczy o alimenty, taka kwota z pewnością byłaby dużym uszczupleniem budżetu. Tym razem jednak miała szczęście. Wpadła tylko w obiektywie fotoreporterów.

