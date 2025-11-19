Joanna Opozda opowiedziała o drastycznych dolegliwościach w ciąży: "Byłam odwodniona, krew leciała z ust". Szokujące kulisy jej problemów zdrowotnych

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2025-11-19 9:42

Joanna Opozda w najnowszym wywiadzie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd szczerze opowiedziała o niezwykle trudnej ciąży. Aktorka pierwszy raz tak otwarcie mówiła o skali problemów zdrowotnych, które sprawiły, że okres oczekiwania na dziecko określiła dziś jako "hardkor".

Joanna Opozda o ciąży: "Byłam już do tego stopnia odwodniona, że mi krew cały czas leciała z ust"

Joanna Opozda, znana z wielu popularnych produkcji telewizyjnych i filmowych, od dawna podkreśla, że macierzyństwo jest dla niej ogromnym szczęściem, ale droga do narodzin syna była wyjątkowo trudna. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem w Świecie Gwiazd aktorka wróciła pamięcią do czasu ciąży, ujawniając szczegóły, o których wcześniej nie mówiła publicznie.

Opozda zdradziła, że zmagała się z niepowściągliwymi wymiotami ciężarnych, czyli bardzo obciążającą chorobą, która może trwać nawet całą ciążę. W jej przypadku objawy były skrajnie nasilone i uniemożliwiały normalne funkcjonowanie.

Poczułam to szybko, bo miałam trudną ciążę. Nie ukrywam. Ja miałam niepowściągliwe wymioty ciężarnych. To jest taka choroba dość rzadka przez 9 miesięcy. I to nie jest tak, że tylko poranne mdłości, tylko całe dnie. Więc ja lądowałam co chwilę gdzieś na kroplówkach, bo byłam odwodniona, nie mogłam jeść, nie mogłam pić - wszystko zwracasz. Byłam już do tego stopnia odwodniona, że mi krew cały czas leciała z ust. No i po prostu musiałam się nawadniać kroplówkami, a kroplówkę w ciąży to nie jest tak, że możesz zamówić sobie do domu i coś ci zrobi, no bo jesteś w ciąży. Musisz być w szpitalu, więc bardzo często byłam w szpitalu. I miałam masę innych jakichś tam problemów. Także ciążę wspominam swoją nie najlepiej. Delikatnie mówiąc te 9 miesięcy było dla mnie hardkorem, prawdziwym hardkorem i wydawało mi się, że to trwa lata, ta moja ciąża. No bo przeleżałam ją głównie 

- wyznała w rozmowie z Szymkowiakiem.

Joanna Opozda często trafiała do szpitala

Z jej relacji wynika, że większość ciąży spędziła w szpitalach i w łóżku. Ciągłe odwodnienie, brak możliwości jedzenia i picia oraz konieczność regularnego podpinania kroplówek sprawiły, że każdy dzień był dla niej wyzwaniem. Opozda podkreśliła, że w przypadku kobiety ciężarnej, wszystkie zabiegi musiały odbywać się pod kontrolą lekarzy, dlatego też często bywała w szpitalach.

Aktorka wyznała, że psychicznie jej ciąża wydawała się trwać "całe lata". Jak podkreśliła, głównie ją przeleżała, walcząc z kolejnymi komplikacjami zdrowotnymi. Mimo bardzo trudnego początku dziś Joanna jest szczęśliwą mamą, a uśmiech synka wynagradza jej cały trud i poświęcenie.

Joanna Opozda
22 zdjęcia
Joanna Opozda wyprawiła synkowi 3. urodziny. Pojawił się zaskakujący gość!
