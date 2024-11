Joanna Opozda pokazała, jak wygląda jej mama. Szczęka opada! Konkurencja daleko w tyle. "Wow"

Joanna Opozda regularnie publikuje zdjęcia w mediach społecznościowych, które ukazują jej życie prywatne. Fani z zapartym tchem śledzą to, co słychać u celebrytki, a niedawno mogli przekonać się, jak wygląda jej mama. Opozda pokazała bowiem fotografie, które rozgrzały internautów do czerwoności. Trzeba przyznać, że na widok pani Małgorzaty szczęka opada! - Piękna kobieta - czytamy w komentarzach.