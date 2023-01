To show-biznes zniszczył małżeństwo Jacka Rozenka z Małgorzatą? Szczere wyznanie aktora: "Bajka się skończyła"

Joanna Opozda nieco zmieniła swoje podejście, odkąd na świecie pojawił się jej syn. Przestała być aktywną użytkowniczką social mediów, nie udziela zbyt wielu wywiadów, co na pewno ma związek z niewygodną sytuacją, jaką zafundował jej Antek Królikowski (34 l.), zostawiając ją tuż przed rozwiązaniem i wiążąc się z inną kobietą. Niemniej, wydaje się, że aktorka jest szczęśliwą mamą, która nie widzi świata poza prawie rocznym Vincentem. W niedzielę wybrała się z nim na spacer po Krakowie. W kawiarni, do której specjalnie się udali, nie było im dane odpocząć.

Joanna Opozda wyproszona z Vincentem z kawiarni! Napisała, co się stało

9 stycznia informowaliśmy o aktualnej sytuacji między Joanną Opozdą i Antkiem Królikowskim. Według ustaleń, małżeństwo (do rozwodu jeszcze nie doszło), nie jest w stanie porozumieć się w kwestii alimentów, dlatego sprawą zajęła się prokuratura. I choć oboje milczą i od kilku tygodni starają się nie wypowiadać na swój temat, wszystko wskazuje na to, że przed nimi wiele trudnych rozpraw sądowych. Mimo że tego typu sprawy spędzają Opoździe sen z powiem, stara się cieszyć każdą chwilą spędzoną z Vincentem. Niestety, nie mogła tego doświadczyć w kociej kawiarni "Kociarnia" w Krakowie.

- Ktoś mi polecił to miejsce. Niestety, nie wpuścili nas do środka. Nie wpuszczają dzieci, więc nie polecam innym mamom - napisała, dodają, że pokonała z synem 30-minutową drogę, by dotrzeć na miejsce.

Po czasie opublikowała jednak kolejną relację, zapewne chcąc uprzedzić bojkot tego miejsca przez internautów, w której poinformowała, że tak małe dzieci jak Vincent nie mogą przebywać w tym pomieszczeniu. Poleciła, by wszyscy, którzy chcą udać się do "Kociarni" ze swoją pociechą, zadzwonili i dowiedzieli się, jak duże dzieci mogą być klientami kawiarni.

