Joanna Senyszyn została wiedźmą?! Nareszcie szydło wyszło z worka. Jedno zdjęcie mówi wszytko

Joanna Senyszyn jak z wiedźmiego sabatu – ale w wersji haute couture

Na zdjęciu, które wywołało poruszenie w sieci, Joanna Senyszyn prezentuje się jak bohaterka mrocznej baśni. Czarny płaszcz z dramatycznym kołnierzem, śmiały, kobaltowy makijaż oka i dwie majestatyczne sowy na ramionach sprawiają, że trudno oderwać od niej wzrok. To nie kadr z filmu fantasy – to efekt najnowszej sesji stworzonej przez Fotobox Klepadło, który słynie z odważnych, teatralnych konceptów. Senyszyn wygląda tu jak prawdziwa „wiedźma mocy” – taka, która zamiast miotły wybiera reflektory i artystyczne wizje.

Głosowanie w Music Box Polska trwa!

Zdjęcie polityczki bierze udział w plebiscycie Music Box Polska, w którym widzowie wybierają najciekawsze fotografie gwiazd. Najlepsze prace zostaną wydane w kalendarzu – a kadr z Senyszyn już teraz uchodzi za jednego z faworytów. W głosowaniu liczy się wszystko: klimat, kreacja, pomysł i to „coś”, co przyciąga spojrzenia.

W sesjach Fotobox Klepadło wzięła udział już cała lista znanych nazwisk: Mandaryna, Maffashion, Viki Gabor, Klaudia Halejcio, Bryska, Ania Karwan, Ewelina Lisowska, a wkrótce dołączy do nich też Majka Jeżowska. Każda z gwiazd postawiła na swój styl, ale to właśnie Joanna Senyszyn – na razie – wywołała największe emocje. Fani nie kryją zachwytu:

Piękno kobiety to intelekt i charyzma, więc nie powinno dziwić, że p. Joanna pozostanie piękna forever. Jestem pod wrażeniem zdjęcia z sowami - świetnie oddaje charakter p. Senyszyn.Diva jest tylko jedna. Wszystkie aspirujące divy powinny uczyć się od pani profesor

Pierwsze zdjęcie to dla mnie rewelacja, w sensie odkrywania, poznaję Panią Joannę, jakiej nigdy nie widziałam i ta stylizacja pięknie nadaje blasku jej wizerunkowi.

Zdjęcie jest dopracowane do perfekcji: światło skupione na twarzy Senyszyn podkreśla jej mimikę, a zamknięte oczy z błyszczącym, turkusowym cieniem dodają kadrowi teatralnej tajemnicy. Sowy – symbol mądrości, siły i intuicji – siedzą spokojnie na jej ramionach, jakby były częścią tej mrocznej opowieści. Efekt? Połączenie gotyckiego glamour z baśniową atmosferą, której nie powstydziłby się żaden światowy magazyn modowy.