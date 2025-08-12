Znana z ogromnej wrażliwości i empatii, Joanna Trzepiecińska od lat pokazuje w swoich wpisach, jak ważne są dla niej więzi – zarówno te z ludźmi, jak i ze zwierzętami. Tym razem jej słowa wzruszyły internautów do łez. Opublikowała emocjonalny post, w którym żegna czworonożnego przyjaciela, wiernego towarzysza codziennych chwil.

Joanna Trzepiecińska w żałobie. Smutny dzień dla jej rodziny

Aktorka opisała pupila jako wyjątkowego pełnego radości, inteligencji i wierności. Jak wspomina, pies był świadkiem wielu ważnych momentów w jej życiu. Towarzyszył jej dzieciom w dorastaniu, obdarzał uczuciem jej mamę, a nawet brał udział w spektaklach teatralnych. Trzepiecińska zdradziła, że czworonóg pojawiał się z nią na scenie w "Wiśniowym sadzie" w Teatrze Polskim, co pokazuje, jak niezwykła była ich relacja.

To był pies! Z tych najwspanialszych, najweselszych, najmądrzejszych, najwierniejszych… prawdziwy przyjaciel… Wypełnił dzieciństwo moich synów, kochał z wzajemnością moją mamę, ze mną wychodził na scenie w „Wiśniowym sadzie” w Teatrze Polskim… Był w rodzinie zawsze i wydawało się, że zawsze będzie… Trudny dzień… - napisała w sieci popularna aktorka.

Do wpisu dołączyła serię zdjęć pupila – jedne przedstawiały go w domowym zaciszu, inne uchwyciły wspólne chwile na spacerach czy w teatrze. Fani aktorki natychmiast zasypali ją komentarzami pełnymi wsparcia, wspominając swoje własne historie o utracie ukochanych zwierząt.

Trzepiecińska nigdy nie ukrywała, że los zwierząt jest jej szczególnie bliski. W przeszłości angażowała się w akcje charytatywne i kampanie promujące adopcję czworonogów. Jej obecny wpis pokazuje, jak silna więź może łączyć człowieka z psem – więź, której przerwanie wiąże się z ogromnym bólem.

