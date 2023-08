Jonatan Kilczewski zaprojektował mieszkanie Cichopek. Aktorka ma garderobę jak Carrie z „Seksu w wielkim mieście”!

Nowe mieszkanie Kasi Cichopek jest niezwykle nowoczesne. Zostało zaaranżowane pod typowo influencerskie potrzeby, by gwiazda mogła swobodnie nagrywać filmy na social media - tak, by niepotrzebne przedmioty czy postaci obecne w pomieszczeniu nie odbijały się w lustrach i tak, by tło widoczne na nagraniach nie rozpraszało widza. Z pomocą przyszedł jej zdolny architekt Jonatan Kilczewski, który zdradził nam jakie oczekiwania miała gwiazda. - To przede wszystkim przestrzeń, w której Kasia będzie pracować. Kasia wyprzedza totalnie polskie gwiazdy, w związku z tym, że stworzyła przestrzeń do pracy, w której będzie się spotykać ze swoimi współpracownikami, bo jak wiemy jej marka prężnie się rozwija i ponieważ jest świetnie działającą influencerką, będzie tam powstawać dużo materiałów promocyjnych - opowiada „Super Expressowi” Kilczewski.

Cichopek ma garderobę jak z „Seksu w wielkim mieście”!

Garderoba Katarzyny Cichopek robi ogromne wrażenie. Jest przestronna i wszystko jest w niej widoczne. Okazuje się, że gwiazda „M jak miłość” jest fanką „Seksu w wielkim mieście” i zapragnęła mieć garderobę zbliżoną do Carrie Bradshaw. - To przestrzeń, która miała być przytulna przede wszystkim, ale też dobrze wyglądać w obiektywie. Miało być przede wszystkim jasno, ciepło, po domowemu, więc to nie jest klasyczne biuro. Kasia dała jasne wytyczne jeśli chodzi o garderobę. Jest wielką fanką „Sex and the City”, więc chciała, żeby garderoba przypominała garderobę Carrie. Miało być fajnie, luksusowo, żeby mogła wystawić swoją całą biżuterię, szpilki, ubrania… Lustro ustawiliśmy w taki sposób, by służyło do nagrań i by nic zbędnego się w nim nie odbijało - zdradza nam Jonatan.

Czy Kasia Cichopek jest wymagającą klientką? - Kasia jest zdecydowaną klientką, wie czego chce i jak co powinno wyglądać, daje proste instrukcje. Dzięki temu bardzo szybko dochodzimy do porozumienia. Pracowaliśmy razem przy programie, wiec mam łatwiej, znam Kasi gust, wiem, co jej się podoba i ta współpraca przebiega zawsze bardzo szybko - cieszy się kolega artystki.

Ile Cichopek musiała wydać na spełnienie marzeń o idealnym wnętrzu?

- Kwestię kosztów zachowamy dla siebie. Ceny dziś nie są niskie, powiem tylko, że garderoba do tanich nie należała - uśmiecha się Jonatan.

Zdjęcia nowego mieszkania Cichopek w naszej galerii