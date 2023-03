Katarzyna Cichopek wykonała gest w kierunku Pauliny Smaszcz. Czy to koniec konfliktu?

Wielki powrót Dody do TVP! Będzie trenerem w "The Voice of Poland"?!

O tym, że będzie dziadkiem, Maciej Kurzajewski dowiedział się pół roku przed swoimi 50 urodzinami. Gwiazdor uznał, że to najpiękniejszy prezent, jaki mógł otrzymać od syna Franciszka (26 l.) i synowej Laury. Kiedy na świecie pojawiła się jego wnuczka, od razu podzielił się radosną informacją z fanami. - Dzisiaj przyszła na Świat Piękna Dziewczynka, która będzie do mnie mówić Dziadku Maćku! Kochani Lauro i Franku, wielkie gratulacje!!! Kocham Was! Cudowny dzień!!! - napisał na Instagramie. Jak dowiedział się "Super Express" gwiazdor TVP z synem i synową zobaczył się tuż przed narodzinami wnuczki. Do ich spotkania doszło tydzień temu we włoskiej Weronie, gdzie mieszkają młodzi.

Katarzyna Cichopek pierwszy raz o Smaszcz Kurzajewskiej

Ze szczęścia Kurzajewskiego cieszy się jego ukochana, która w rozmowie z "Super Expressem" pogratulowała parterowi i jego byłej żonie. Pierwszy raz wypowiedział się o Paulinie Smaszcz.

- Cieszę się przede wszystkim szczęściem Maćka. Gratuluję świeżo upieczonym rodzicom i gratuluję dziadkom - wszystkim dziadkom. To piękne maleństwo, które się pojawiło na świecie ma dwie wspaniałe babcie, jedną ma w Polsce, drugą ma we Włoszech, tak samo dziadków. Ja stoję z boku, nie jestem przyszywaną babcią. Jestem po prostu Kasią – powiedziała nam Kasia Cichopek zaraz po tym jak odebrała nagrodę na gali Polish Businesswomen Awards za swoją markę biżuteryjną YA. Nagrodę za Charyzmatycznego Dziennikarza i Promotora Zdrowego Stylu Życia otrzymał Maciej.