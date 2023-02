Krzysztof Rutkowski sprzedaje PAŁAC. Chce MILIONY za komnaty i hektary ziemi. Cena szokuje

Krzysztof Rutkowski posiada dwa luksusowe domy pod Łodzią, kilka mieszkań w całej Polsce, apartamenty w Grecji. Ma także pałac w Szczepowie na Dolnym Śląsku, który teraz postanowił sprzedać. – Kupuję, remontuję, a następnie sprzedaję nieruchomości – zdradza „Super Expressowi”.

Wpisany do rejestru zabytków pałac został zbudowany w II połowie XVII w. dla niemieckiego rodu von Schlabrendorff. W mającym ponad tysiąc mkw. budynku mieści się kilkadziesiąt wielkich komnat. – Pałac ma ok. 70 pomieszczeń znajdujących się na trzech kondygnacjach. Ma również trzy sale bankietowe o wielkości ok. 200 mkw. Ponadto otoczony jest 13 ha parku z drzewami, gdzie rośnie czarny orzech, który jest bardzo drogim okazem. Dodatkowo jest 19 ha ziemi, a 10 tys. mkw. to teren inwestycyjny. Są także dwa stawy rybne – opowiada nam detektyw. – W obecnej sytuacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego daje dotacje na tego typu przedsięwzięcia, można więc skorzystać z pieniędzy od państwa – dodaje.

Bez wątpienia atutem nieruchomości jest świetna lokalizacja. – Pałac położony jest 10 minut od trasy S3 w okolicach Głogowa – zachęca. Za całość gwiazdor chce 10 mln zł. Do negocjacji.

Zobaczcie jak wygląda pałac detektywa. Galeria poniżej.