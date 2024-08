Singiel Wieniawy zablokowany. Artystka zabrała głos

Po tym jak kilka tygodni temu Julia Wieniawa opublikowała oficjalne oświadczenie informujące fanów o zakończeniu jej współpracy z dotychczasową wytwórnią Kayax, jej problemy wydają się nie mieć końca. Teraz okazało się, że jej najnowszy singiel "Sobą być", który przez ostatnie dni piął się w górę najpopularniejszych utworów na wielu platformach, został zablokowany na serwisie Spotify. Julia obwinia za to firmę Kayax. "Mój singiel "Sobą tak" został zdjęty ze Spotify. Jedyne dobre to, że wszyscy, którzy myśleli, że jest to mój chwyt marketingowy na promocję singla, przynajmniej wiedzą, że jest to mój realny problem, że muszę borykać się z moją byłą wytwórnią Kayax. Kayax próbował zablokować moją piosenkę dosłownie wszędzie, wysyłając różne pisma, dzwoniąc do różnych radiostacji, telewizji, na szczęście nieskutecznie, bo bezpodstawnie" - mówi Wieniawa na nagraniu zamieszczonym na Instagramie.

Julia Wieniawa nie wytrzymała. Odpowiedziała na kąśliwy komentarz Mery Spolsky

Pod tym postem na Instagramie Juli Wieniawy znalazło się wiele słów wsparcia ze strony fanów, ale nie brakuje też krytycznych komentarzy. Jednak uwagę piosenkarki zdecydowanie przykuł ten zamieszczony przez jej koleżankę po fachu, Mery Spolsky, która aktualnie jest związana zawodowo z wytwórnią Kayax. "XD" wystarczyło, aby skłonić Wieniawę do odpowiedzi. "Proszę Cię o wstrzymanie się z komentowaniem sprawy, której nie znasz szczegółów. Szok. Artystka artystce. P.S. Miej oczy szeroko otwarte" - odpisała jej Julia.

i Autor: Instagram/ @juliawieniawa Julia Wieniawa nie wytrzymała. Odpowiedziała na kąśliwy komentarz Mery Spolsky. "Miej oczy szeroko otwarte"

