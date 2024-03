Julia Wróblewska rozgrzała internet zdjęciem z jacuzzi. Tak dziś wygląda 25-letnia gwiazda "M jak miłość"

Piotr Kraśko zaskoczył nagraniem z siłowni. Nawet koleżanka z TVN nie mogła uwierzyć w to, co zobaczyła

Julia Wróblewska uważana była za jedną z najlepiej zapowiadających się aktorek młodego pokolenia. Cała Polska pokochała ją za rolę Michaliny w "Tylko mnie kochaj", która otworzyła jej furtkę do wielkiej kariery aktorskiej. Przez wiele lat należała także do obsady "M jak miłość". Z powodów zdrowotnych zrezygnowała z aktorstwa. - Cierpię na zaburzenie osobowości chwiejnej emocjonalnie typu granicznego (Borderline- F60.31). Jestem zdiagnozowana od 3,5 roku i podjęłam się wtedy leczenia - mówiła w 2021 roku. Pół roku spędziła w specjalnym ośrodku. Po jego opuszczeniu rozpoczęła pracę jako kelnerka w jednej z restauracji w Warszawie. - Teraz mam nowe zajęcie. W ośrodku dostałam zalecenia, żeby pójść normalnie do pracy i trochę zbalansować to moje życie publiczne i prywatne. Więc poszłam do zwykłej pracy i jestem kelnerką w restauracji. Pracuję tam od miesiąca i jestem bardzo zadowolona - opowiadała w 2022 roku.

Wróblewska nie jest już tak aktywna w mediach społecznościowych jak dawniej. Wiadomo, że ostatnie dni spędziła w Zakopanem. Na jej Instagram trafiło zdjęcie z jacuzzi. "Mogłabym siedzieć w tym jacuzzi godzinami, ten widok ♥️" - napisała. "Super wyglądasz", "Petarda", "Jesteś piękna" - to tylko niektóre komentarze jakie możemy przeczytać.

