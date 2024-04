Juror "Tańca z gwiazdami" o śmierci przyjaciela, znanego reżysera. "Niech zwierzęta z Twoich kart Cię strzegą"

Zmarły 12 kwietnia Sławomir Krawczyński był współzałożycielem stowarzyszenia Scena 96 i jego wieloletnim prezesem. Wraz z Anną Godowską współzałożyciel także Teatru Bretoncaffe, gdzie był kierownikiem artystycznym. Współpracowała z nim m.in. Edyta Herbuś oraz Tomasz Wygoda.

Znany tancerz i choreograf, który od tej edycji jest jurorem "Tańca z gwiazdami" pożegnał zmarłego reżysera w bardzo oryginalnym wpisie na Instagramie. - Sławek przynosił nam informacje ze Światów, w których nie byliśmy. Że Światów potrzebnych do marzeń. Towarzyszył spokojem góry, otaczał potęgą ziemi, dawał odpowiedź świdrującym okiem refleksji jeszcze przed rozpoczęciem rozmowy, a kiedy już zaczął mówić, odkrywał drogi, prowadził, uczył przepłynąć, pokazując jak wiele jest w naszym oceanie życia wysp, latarni morskich, mielizn i głębin, syren, zwierząt morskich jeszcze mało widzianych, i statków widm, Odyseuszòw szukających powrotu i Penelop woecznie czekających, którymi jesteśmy. Uczył przeżywać świadomie sny i ten najważniejszy dotyczący naszego życia. Z nim odkrywaliśmy, że ciało może śnić i robić to najpełniej w swym niepojęciu. Uzdrawiający Wielki Szaman, Zaratustra, Indianin, który wszystko co miał najlepszego rozdawał innym na bieżąco, nie bojąc się tego rozdania. A kto Go poznał, ten wie, że karty w rozdaniu stawiał najmądrzej. Niech zwierzęta, z Twoich kart Cię strzegą. Bez lęku. Morze łez. Nic i Wszystko 🌑 Sławku 🖤🖤🖤Aniu💔 - napisał Tomasz Wygoda, pokazując zdjęcie ze sceny ze Sławomirem Krawczyńskim.

- Sławku, móc pracować z Tobą to był zaszczyt… do zobaczenia … - umieściła komentarz pod postem Edyta Herbuś, dziękując Wygodzie za pamięć.

Quiz "Taniec z Gwiazdami". Dopasuj tancerza do gwiazdy. Foremniak, Koroniewska, Liszowska i inni Pytanie 1 z 15 Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z: Marcinem Olszewskim Rafałem Maserakiem Michałem Skawińskim Dalej