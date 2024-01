Justyna Kowalczyk w poruszających słowach. Podziękowała bardzo ważnej osobie

Anna Szubińska 17:59

Justyna Kowalczyk, z okazji swoich 41. urodzin, które przypadały w piątek, 19 stycznia, zamieściła na Instagramie kilka słów podziękowania. Choć skierowała je do... siebie, to zdania te z pewnością odbiły się echem w sercach wielu fanów. Sportsmenka, która w 2023 roku straciła męża, spojrzała na siebie z czułością i dumą, dając przykład wielu osobom. Pokazała, że jedyną drogą do spokoju i szczęścia, jest docenienie siebie.