"Myślę, że mam ciekawy pomysł"

Justyna Steczkowska na Eurowizji? Jej słowa nie pozostawiają złudzeń! Jest tylko jedna przeszkoda

Justyna Steczkowska to jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek w Polsce. Aktualnie możemy ją oglądać w roli trenerki w programie "The Voice of Poland". W odcinku jedna z uczestniczek zaśpiewała utwór „Tattoo”, dzięki któremu Loreen wygrała tegoroczną Eurowizję. Tym samym do jurorki wróciły wspomnienia. Pokusiła się o mocną deklarację.