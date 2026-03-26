Kacper Błoński i Young Leosia rozstali się! Oboje potwierdzili smutną wiadomość

Relacja Kacpra Błońskiego i Young Leosi od początku budziła duże zainteresowanie. Oboje są postaciami o silnej pozycji w swoich dziedzinach. Blonsky, znany przede wszystkim z działalności influencerskiej i udziału w popularnych projektach internetowych, od pewnego czasu rozwijał również swoją karierę muzyczną. Z kolei Young Leosia, a właściwie Sara Sudoł, to jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiego rapu ostatnich lat. Jej hity takie jak "Szklanki" czy "Jungle Girl" podbiły listy przebojów i serca fanów, czyniąc ją ikoną młodego pokolenia. Połączenie tych dwóch światów – popularnego influencera i wschodzącej gwiazdy rapu – było dla wielu czymś fascynującym. Teraz związek dobiegł końca.

Young Leosia i Kacper Błoński byli razem przez ponad dwa lata

Gwiazdy młodego pokolenia stanowiły dla wielu fanów bardzo zgraną parę. Inni z kolei nie dawali ich związkowi szans na przetrwanie. Young Leosia i Kacper 'Blonsky' Błoński spotykali się ze sobą od 2023 roku i często byli razem widywani na medialnych wydarzeniach. Od pewnego czasu w mediach społecznościowych krążyły jednak plotki o rozstaniu. W rozmowie z Jozrapem, prowadzącym wywiady z raperami, Young Leosia wymijająco powiedziała, że "ciężko jej rozmawiać" o relacji z Kacprem.

Raperka zapewnia o zgodzie z byłym partnerem. Wróciła na terapię

Pogłoski ostatecznie potwierdziły się, gdy wykonawczyni "Szklanek" postanowiła odpowiedzieć na pytania zadane przez fanów. Niektórzy wprost zapytali o status jej relacji z Blonskym. Young Leosia wyjawiła, że zarówno jej, jak i byłemu chłopakowi trudno było publicznie ogłosić rozstanie. Zakończyli jednak swój związek w zgodzie i dalej utrzymują ze sobą kontakt. Raperka dodała też, że po zerwaniu postanowiła wznowić swoją terapię.

"Rozstaliśmy się z Kacprem w zgodzie. Nikt nikomu nie zrobił krzywdy, nie było nigdy żadnej zdrady, nikt się nikim nie znudził. Od kilku miesięcy mieliśmy gorszy czas z Kacprem, czego oczywiście nie pokazywaliśmy publicznie. Staraliśmy się to naprawić na różne sposoby, ale kiedy ilość czasu spędzanego na kłótniach i złych emocjach przewyższyła ilość normalnych/fajnych momentów, to podjęliśmy decyzję o rozstaniu. Mamy ze sobą kontakt" - napisała.

"Kacper dał mi tyle miłości, ile żaden inny chłopak kiedykolwiek w moim życiu. Za to, jakim jest dobrym człowiekiem, będzie miał zawsze specjalne miejsce w moim sercu i wieczny szacunek. Obecnie wróciłam na terapię, żeby sobie to wszystko jakoś poukładać, więc jest lepiej" - dodała, odpowiadając na pytanie o to, jak się czuje.

Blonsky też mówi o rozstaniu "bez żadnych kwasów"

Po ogłoszeniu rozstania milczenie przerwał też Kacper Błoński. Influencer wtóruje swojej byłej dziewczynie w ciepłym podsumowaniu wspólnie spędzonych lat i również potwierdza, że rozstanie miało pokojowy charakter. Na zakończenie... raper wspomniał o piosence, która będzie pamiątką po związku. Dodał jej fragment do opublikowanego przez siebie posta na Instagramie.

"To było piękne 2,5 roku i w życiu nie zamieniłbym tego czasu na nic innego. Rozstaliśmy się bez żadnych kwasów i to chyba najpiękniejsza puenta tej relacji. Dalej w życie idziemy już bez siebie, już nie jako para, ale wiedząc, że jeśli coś się wydarzy, jest tam gdzieś przyjaciel, na którego zawsze możesz liczyć. Sarka, zasługujesz na wszystko, co najlepsze, mnóstwo się od Ciebie nauczyłem. 'Pół świata' to klamra która zamyka ten etap i moja pamiątka tego pięknego okresu" - czytamy.

