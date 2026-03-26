Kamil Grabara spotykał się z Polą Lis. Kim jest jego nowa ukochana?

Kamil Polewski
2026-03-26 16:10

Ogromnym zainteresowaniem cieszy się życie prywatnie nie tylko popularnych artystów czy polityków, ale także sportowców. Bramkarz Kamil Grabara jest od kilku lat w szczęśliwym związku, ale nie każdy pamięta, że dawniej spotykał się on z córką znanych dziennikarzy - Polą Lis. Co wiemy o jego sprawach sercowych? Z kim jest związany aktualnie?

W 2020 roku piłkarz Kamil Grabara poinformował o zaręczynach ze swoją ukochaną. Zachwycająca fotomodelka Dominika Robak jest u jego boku do tej pory, mimo że w sieci brakuje informacji, by doszło już do ślubu. Przed związaniem się z obecną dziewczyną, ceniony sportowiec randkował z Polą Lis.

Kamil Grabara - kim jest? Tak zaczynał karierę

Kamil Grabara urodził się w styczniu 1999 roku. Pochodzący z Rudy Śląskiej zawodnik reprezentacji Polski dołączył do lokalnego klubu piłkarskiego w wieku 7 lat. Trafił ostatecznie do juniorskiej drużyny Ruchu Chorzów, a jako senior - do Liverpoolu. W 2022 roku zdobył powołanie do reprezentacji Polski w piłce nożnej.

Ku niemałemu zaskoczeniu obserwatorów, to właśnie Grabara będzie bramkarzem podczas półfinału baraży do mundialu, który Polacy rozegrają z Albańczykami wieczorem 26 marca. Aktualnie 27-latek gra w klubie VfL Wolfsburg, po odejściu z FC Kopenhagi.

Piłkarz ma piękną narzeczoną

Obok sportowego talentu zainteresowanie kibiców niewątpliwie budzi też życie osobiste reprezentantów Polski. Kamil Grabara może liczyć na wsparcie narzeczonej. Dominika Robak została jego partnerką w 2019 roku, a już rok później para poinformowała w mediach społecznościowych o swoich zaręczynach. "Niespodzianka, ale powiedziała tak" - skwitował wtedy uradowany sportowiec.

Kamil Grabara i jego DZIEWCZYNA Dominika Robak. Oto piękna muza bramkarza repre…
Kamil Grabara i Pola Lis. Dziennikarka jest jego ex!

Nie wszyscy miłośnicy piłkarskich par pamiętają, że wcześniej bramkarz reprezentacji Polski spotykał się z córką znanych dziennikarzy. Jego dziewczyną była Pola Lis, córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Grabara jest od niej młodszy o nieco ponad trzy lata. Jak rozpisywały się wówczas media, młodzi tworzyli bardzo zgraną parę, która zresztą sama chętnie publikowała wspólne fotki w sieci. Ostatecznie, ich związek nie przetrwał próby czasu i zakończył się na początku 2019 roku.

Dziś Pola Lis jest influencerką i stawia pierwsze kroki w zawodzie swoich rodziców. Ani Kinga Rusin, ani Tomasz Lis nie skomentowali nigdy relacji swojej starszej córki z popularnym piłkarzem. Również sam Kamil Grabara nie wypowiada się publicznie o swojej ex.

Julia Wieniawa ma chłopaka z zagranicy?! Przystojny piłkarz u boku gwiazdy rozg…
Jan Tomaszewski apeluje do Urbana: Nie wystawiaj Pietuszewskiego od początku meczu! 
