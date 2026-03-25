Kamil Grabara i jego DZIEWCZYNA Dominika Robak. Oto piękna muza bramkarza reprezentacji Polski

- Bramkarz reprezentacji Polski, Kamil Grabara, od siedmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Dominiką Robak.
- Dominika Robak to utalentowana muzycznie modelka.
Kamil Grabara to prawdziwy szczęściarz. Jego dziewczyna Dominika Robak czaruje zniewalającym uśmiechem, pięknie gra na pianinie i skrzypcach, a do tego ma boską figurę. Efektowna fotomodelka ma 172 cm wzrostu, chwaliła się wymiarami 82-60-87. - Nie stosuję diety, nigdy nie uprawiałam sportu, wolę grę na skrzypcach i fortepianie. Myślę, że to geny, ponieważ moi rodzice też byli bardzo szczupli - mówiła Dominika Robak w rozmowie z gazeta.pl. - Ponieważ nie mam predyspozycji do bycia wybiegową modelką (mam zaledwie 172 cm wzrostu), więc bardzo dużo pracuję przed obiektywem, podoba mi się to, bo na każdej sesji zamieniam się w inną osobę - dodała.
Kamil Grabara i jego dziewczyna Dominika Robak są zaręczeni. W lipcu 2020 roku bramkarz oświadczył się ukochanej, czym oboje pochwalili się na Instagramie. "Niespodzianka, ale powiedziała tak" - zażartował wtedy Kamil Grabara. Na razie brak jednak informacji o ślubie pary.