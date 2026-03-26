Julia Żugaj i Kacper Dworniczak nie są już razem? Gwiazda internetu wydała oświadczenie

Julia Żugaj oraz Kacper Dworniczak tworzyli niezwykle popularny duet, którego losy codziennie śledziły rzesze lojalnych internautów. Związek influencerki i utalentowanego gitarzysty rozpoczął się w minionym roku, a początkowo oboje doskonale radzili sobie z wyzwaniami relacji na odległość. Kiedy w wirtualnej społeczności sympatyków idolki zaczęły mnożyć się domysły o rzekomym kryzysie, influencerka postanowiła opublikować komunikat.

Julia Żugaj i Kacper Dworniczak rozstali się. Fani zauważyli to jako pierwsi

Twórczyni internetowa, która z powodzeniem rozwija również karierę muzyczną, a także zachwycała widzów w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", regularnie relacjonuje w sieci swoje życie. W 2025 roku Julia Żugaj publicznie ogłosiła romantyczną relację z muzykiem, który cieszy się ogromnym uznaniem w branży. Następnie dołączyła do niego w Londynie, gdzie Dworniczak rozpoczął studia. Jak się szybko okazało, domysły prowadzone przez użytkowników TikToka oraz Instagrama w kwestii ich rozstania miały w sobie sporo prawdy.

Para żyła w Londynie

Jeszcze do niedawna idolka nastolatek dzieliła się z obserwatorami kulisami swojej przeprowadzki do Londynu, gdzie na co dzień edukację zdobywa Kacper Dworniczak. W brytyjskiej stolicy influencerka cieszyła się większą prywatnością, co pozwoliło jej na spokojną naukę i budowanie nowych relacji z dala od polskiego show-biznesu. Sytuacja zmieniła się, gdy fani dostrzegli jej powrót do ojczyzny połączony ze znacznym spadkiem aktywności w mediach społecznościowych. Ogień spekulacji podsyciły dodatkowo zrzuty ekranu z popularnej aplikacji randkowej, które miały dowodzić, że gitarzysta założył tam profil i jest otwarty na nowe znajomości.

Julia Żugaj komentuje sytuację na Instagramie. "Potrzebuję jeszcze chwili"

W obliczu narastających plotek, 25 marca artystka zdecydowała się na opublikowanie szczerego wyznania. Julia Żugaj zamieściła na Instagramie wymowny komentarz, z którego jasno wynika, że bliska jej osoba miała zupełnie odmienne plany na przyszłość. Celebrytka wyznała swoim fanom, że ostatnie doświadczenia były dla niej bardzo cenną lekcją, a obecnie skupia się na regeneracji i odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Dla zaangażowanej społeczności internautów ten krótki wpis stanowił ostateczne potwierdzenie krążących od dawna plotek o końcu jej romantycznej relacji z gitarzystą.

„Czasami spotykasz kogoś i wydaje ci się, że macie wspólne cele i plany. Że chcecie tego samego. A później okazuje się, że tak nie jest - że ta druga osoba widzi swoją przyszłość inaczej, niekoniecznie obok ciebie. I wtedy trzeba umieć to przyjąć, zamiast na siłę dopasowywać ją do siebie” - napisała na instagramowej relacji.

"To był dla mnie ważny czas, który dużo mi uświadomił. Zrobiłam krok w tył, żeby wrócić do siebie. Potrzebuję jeszcze chwili dla siebie, wrócę silniejsza, mam nadzieję, że jak najszybciej" - dodała na koniec.

