Julia Żugaj i Kacper Dworniczak nie są już razem? Gwiazda internetu wydała oświadczenie

Kamil Polewski
2026-03-26 17:23

W 2025 roku jedna z najpopularniejszych polskich twórczyń internetowych związała się z cenionym gitarzystą. Julia Żugaj i Kacper Dworniczak chętnie dzielili się swoim szczęściem, a ich relacja przetrwała nawet wyprowadzkę do Londynu. Po fali internetowych spekulacji o końcu tej miłości, idolka młodzieży ostatecznie zabrała głos w sprawie swojej relacji.

Julia Żugaj oraz Kacper Dworniczak tworzyli niezwykle popularny duet, którego losy codziennie śledziły rzesze lojalnych internautów. Związek influencerki i utalentowanego gitarzysty rozpoczął się w minionym roku, a początkowo oboje doskonale radzili sobie z wyzwaniami relacji na odległość. Kiedy w wirtualnej społeczności sympatyków idolki zaczęły mnożyć się domysły o rzekomym kryzysie, influencerka postanowiła opublikować komunikat.

Julia Żugaj i Kacper Dworniczak rozstali się. Fani zauważyli to jako pierwsi

Twórczyni internetowa, która z powodzeniem rozwija również karierę muzyczną, a także zachwycała widzów w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", regularnie relacjonuje w sieci swoje życie. W 2025 roku Julia Żugaj publicznie ogłosiła romantyczną relację z muzykiem, który cieszy się ogromnym uznaniem w branży. Następnie dołączyła do niego w Londynie, gdzie Dworniczak rozpoczął studia. Jak się szybko okazało, domysły prowadzone przez użytkowników TikToka oraz Instagrama w kwestii ich rozstania miały w sobie sporo prawdy.

Polecany artykuł:

Para żyła w Londynie

Jeszcze do niedawna idolka nastolatek dzieliła się z obserwatorami kulisami swojej przeprowadzki do Londynu, gdzie na co dzień edukację zdobywa Kacper Dworniczak. W brytyjskiej stolicy influencerka cieszyła się większą prywatnością, co pozwoliło jej na spokojną naukę i budowanie nowych relacji z dala od polskiego show-biznesu. Sytuacja zmieniła się, gdy fani dostrzegli jej powrót do ojczyzny połączony ze znacznym spadkiem aktywności w mediach społecznościowych. Ogień spekulacji podsyciły dodatkowo zrzuty ekranu z popularnej aplikacji randkowej, które miały dowodzić, że gitarzysta założył tam profil i jest otwarty na nowe znajomości.

Julia Żugaj rozstała się z chłopakiem. Smutny wpis potwierdził plotki...
Galeria zdjęć 28

Julia Żugaj komentuje sytuację na Instagramie. "Potrzebuję jeszcze chwili"

W obliczu narastających plotek, 25 marca artystka zdecydowała się na opublikowanie szczerego wyznania. Julia Żugaj zamieściła na Instagramie wymowny komentarz, z którego jasno wynika, że bliska jej osoba miała zupełnie odmienne plany na przyszłość. Celebrytka wyznała swoim fanom, że ostatnie doświadczenia były dla niej bardzo cenną lekcją, a obecnie skupia się na regeneracji i odzyskaniu wewnętrznego spokoju. Dla zaangażowanej społeczności internautów ten krótki wpis stanowił ostateczne potwierdzenie krążących od dawna plotek o końcu jej romantycznej relacji z gitarzystą.

„Czasami spotykasz kogoś i wydaje ci się, że macie wspólne cele i plany. Że chcecie tego samego. A później okazuje się, że tak nie jest - że ta druga osoba widzi swoją przyszłość inaczej, niekoniecznie obok ciebie. I wtedy trzeba umieć to przyjąć, zamiast na siłę dopasowywać ją do siebie” - napisała na instagramowej relacji.

"To był dla mnie ważny czas, który dużo mi uświadomił. Zrobiłam krok w tył, żeby wrócić do siebie. Potrzebuję jeszcze chwili dla siebie, wrócę silniejsza, mam nadzieję, że jak najszybciej" - dodała na koniec.

Polecany artykuł:

Sonda
Czy według ciebie praca influencera jest ciężka?
Wywiad Julia Żugaj
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

