Kalska nareszcie go pokazała! Ale przystojniak!

Kalska nareszcie pokazała, kogo kocha!

Adriana Kalska jest niekwestionowaną gwiazdą "M jak miłość". Razem z Mikołajem Roznerskim stworzyli w serialu małżeństwo idealne. Do czasu... Niestety wszystko się rozpadło niedługo potem, jak gwiazdy rozstały się w życiu prywatnym. A już fajni Kalskiej i Roznerskiego wypatrywali ich ślubu, niestety w grudnia 2022 roku nastąpił koniec. Czy są teraz w kimś zakochani? Kalska nareszcie wszystko zdradziła!

Kalska smutna po rozstaniu

Przez pewien czas po rozstaniu gwiazd Kalska na swoim profilu na Instagramie zamieszczała smutne cytaty i z rzadka swoje zdjęcia z poważnymi minami. Później aktorka zaczęła się "rozkręcać" i widzieliśmy filmiki z jej wypraw w góry z przyjaciółkami. Teraz sytuacja się zmieniła na jeszcze lepsze. Niedawno widzieliśmy niezwykle seksowną odsłonę aktorki.

Mikołaj Roznerski co rusz jest podejrzewany o nowy romans, ale prawda jest taka, że aktor jest bardzo zajęty swoimi projektami i na temat ewentualnej nowej miłości milczy.

W najnowszym poście Kalskiej na Instagramie widzimy serię jej zdjęć z dnia wyborów parlamentarnych. Gwiazda wybrała się na głosowanie, ale nie sama!

"Jak się wabi ten przystojniak"?

- #niedziela #tylesłońcawcałymmieście - podpisała tajemniczo fotki Kalska. I zaczęło się, fani są wprost zachwyceni i dają temu upust w komentarzach.

- Jak sie wabi ten przystojniak? Świetnie Ada! 🔥❤️

- O jejku jak słodko 💖

- Super ❤️❤️❤️

Paznokcie pod kolor smyczy

Zdradzamy, o co w tym wszystkim chodzi. Kalska wybrała się do komisji wyborczej oraz do kawiarni w towarzystsiwe swojego pieska rasy jamnik. Gwiazda w podpisach na zdjęciach z Instastory ujawniła także płeć istoty, którą ściskała i całowała do zdjęć. Kiedy Kalska trzyma na rękach psa w miejscu do głosowania, pisze: -#obywatelki, a kiedy już razem odpoczywają przy stoliku: - #wczasowiczki.

Zachwyt fanów Kalskiej dosłownie zalał jej profil na Instagramie.

- 😂Jamnik, mały pies o wielkim sercu 😍

- Jak słodko ❤️ i te matching paznokcie ze smyczą 💜

- Ładny piesek, Adriana 👍. Miłej niedzieli 👍

- Purple nail polish matching purple doggie leash 🔥🔥🔥

- Jaki słodki 😍to Pani psiak?

Sonda Czy gwiazdy M jak miłość, Roznerski i Kalska są szczęśliwi po rozstaniu? Tak! To widać, oboje aż tryskają szczęściem! Absolutnie nie! Tylko udają do zdjęć, a cierpią w samotności... Nie wiem jeszcze, czas pokaże