Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" zmieniła fryzurę. "To tylko włosy... odrosną". Szuka pozytywów

Kamila Boś była największa gwiazdą 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna "królowa pieczarek" zachwyciła nie tylko potencjalnych kandydatów do związku - dostała najwięcej listów ze wszystkich uczestników, ale zdobyła sobie również serca widzów. Wielu fanów nie dowierzało, że taka piękna, zaradna, przedsiębiorcza dziewczyna musi szukać miłości w programie telewizyjnym. Byli i tacy, którzy wręcz twierdzili, że nie znajdzie tam związku, bo jest zwyczajnie za dobra.

Kamila Boś nie znalazła w "Rolniku..." miłości, ale zyskała fanów

I rzeczywiście, Kamili nie udało się nawiązać prawdziwej więzi z żadnym z kandydatów. Zyskała jednak bardzo wielu fanów. Jaj profil na Instagramie obserwuje niemal 170 tys. osób. Dziewczyna chętnie dzieli się z nimi wybranymi fragmentami swojego życia. Sporo pisze o treningach, diecie i zdrowym stylu życia. Pokazuje eleganckie stylizacje i metamorfozy, ale także "zwyczajne" fotki bez makijażu i ułożonej fryzury, udawadniający że prawdziwe piękno to nie szminka i fikuśny ciuch. Widać że ma dystans do siebie i wie, co w życiu jest ważne.

Nowa fryzura Kamili wywołała lawinę komentarzy

W ostatnim poście pokazała się fanom w nowej fryzurze, wywołując lawinę komentarzy. Niestety wiele z nich było negatywnych. Dziewczyna obcięła bowiem swoje blond włosy, a do tego w jej nowej stylizacji główną role grzywka, której dotąd nie nosiła. Z wpisu wynika, że sama nie jest specjalnie zadowolona z tej zmiany, bo kocha długie włosy. Wygrał jednak rozsądek - włosy wymagały radykalnego cięcia. "Czy planowałam tę zmianę? Nie, ale cięcie było najrozsądniejszą decyzją. Wiem, to tylko włosy… odrosną ale ja mam totalnego bzika na ich punkcie. Szukam pozytywów w krótkich włosach" - napisała.

Fani byli podzieleni, wielu z nich stwierdziło, że nowa fryzura dodała Kamili lat, inni przeciwnie, chwalili, że wygląda niezwykle dziewczęco. Sama Kamila pewnie jest jeszcze w lekkim szoku, w końcu od lat nosiła długie włosy bez grzywki, ale z pewnością wkrótce przyzwyczai się do nowego looku. Może nawet go polubi. Naszym zdaniem wygląda świetnie, ale po prostu inaczej. Podoba Wam się Kamila w takiej wersji?

Rusza 10. edycja "Rolnik szuka żony"

Już dziś będzie można zobaczyć zerowy odcinek najnowszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Kolejni uczestnicy będą szukać miłości przed kamerami. Ponownie wśród farmerów spotkamy kobiety. Czy dwie piękności dorówna powodzeniem Kamili? To się dopiero okaże. Wszystkim uczestnikom, życzymy sukcesów i spełnienia.

