i Autor: AKPA/Gałązka

Co za piękność!

"Rolnik szuka żony". Tak "królowa pieczarek" wygląda bez makijażu! Można się zakochać

Kamila Boś to uczestniczka 8. edycji "Rolnik szuka żony", która z uwagi na to, że prowadzi pieczarkarnię, otrzymała przydomek "królowa pieczarek". Piękna rolniczka szybko zachwyciła widzów swoją urodą. Nic dziwnego, że przyszło do niej ponad 500 listów! Teraz pokazała, jak prezentuje się bez makijażu.