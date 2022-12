Kamila i Stanisław z 8. edycji "Rolnik szuka żony" są w związku?! Internauci nie mają wątpliwości!

Kamila i Stanisław to uczestnicy 8. edycji "Rolnik szuka żony", którzy ostatecznie nie znaleźli miłości w programie. Rolniczka zaprosiła do swojego gospodarstwa trzech kandydatów i pod koniec sezonu zdecydowała, że chce rozwijać znajomość z Adamem. Niestety, jeszcze w trakcie trwania programu Kamila postanowiła odrzucić mężczyznę. Z kolei Stanisław pożegnał wszystkie kandydatki tego samego dnia. Mężczyzna od początku trzymał dystans i nie potrafił otworzyć się przed kamerą. Widzowie nigdy nie dowiedzieli się, co tak naprawdę sądził o paniach, które zaprosił do swojego pałacu. Po zakończeniu programu rolnik podobno wszedł w relację z kobietą niezwiązaną z produkcją i zniknął z mediów. Z kolei Kamila aktywnie udzielała się na Instagramie, ale milczała na temat swojego życia uczuciowego.

Kamila i Stanisław z "Rolnik szuka żony" są razem?! Internauci spekulują!

Jakiś czas temu Kamila i Stanisław świętowali urodziny innej uczestniczki 8. sezonu "Rolnik szuka żony", Elżbiety. Portal Teleshow, opierając się na doniesieniach internautów przekazał, że między tą dwójką pojawiła się chemia! Podobno Kamili zależy, żeby media nie dowiedziały się o tym, co łączy ją ze Stanisławem. Z kolei mężczyzna jest zbyt skryty, aby wyjawić prawdę o ich relacji. Faktycznie, żadne z nich do tej pory nie potwierdziło ani nie zaprzeczyło plotkom.

Myślicie, że Kamila i Stanisław pasują do siebie?