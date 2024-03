Córeczka aktorki, która dostała na imię Zoja przyszła na świat 23 stycznia. Wówczas dumna mama podzieliła się swoim szczęściem na Instagramie. „Silna, nasza kochana kruszynka. Tyle przeszłaś, żeby z nami tu być. Witamy Cię Zoju i kochamy” – napisała gwiazda zamieszczając zdjęcie noworodka. - Poród był ciężki, ale wszystko dobrze się skończyło, a mała otrzymała 10/10 pkt w skali Apgar – zdradziła nam wtedy Kamila. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć artystka chciała rodzić siłami natury, ale niestety skończyło się cesarskim cięciem. Gwiazda dzielnie walczy o powrót do dawnej formy.

Kamila Ścibiorek miała cesarskie cięcie

Swoimi doświadczeniami chętnie dzieli się w sieci. Na szczęście zawsze może liczyć na silne ramię swojego partnera, któremu nie szczędzi ciepłych słów. „Pewnych przeżyć nie da się wyrazić słowami, ale bardzo chcę kilka napisać. Po prostu dziękuję. Dziękuję kochanie, dziękuję mój przyjacielu, dziękuję, że jesteś, że byłeś ze mną nie tylko podczas ciąży, jak wspierałeś mnie, jak pokazałeś piękną stronę męską pełną wrażliwości i zrozumienia dla kobiety, opiekuńczości, wywiązania się z obowiązków ponad oczekiwania – dziękuję. Dziękuję za poród, nie był łatwy… było ciężko i dziękuję, że byłeś, dziękuję, że nie byłam sama. Było ciężko, ale najpiękniej jak mogło być, tak miało być. Dziękuję. Jestem tak wzruszona” – napisała krótko po porodzie Kamila Ścibiorek.

Ścibiorek z całą rodziną udała się do Centrum Medycznego w Warszawie

Jak wiadomo wielu kobietom po cesarce sen z powiek spędza blizna. Trzeba o nią zadbać, zarówno od zewnętrznej, jak i wewnętrznej strony, by nie pojawiły się, m.in. szkodliwe dla zdrowia zrosty i powikłania. Piękna aktorka postanowiła już działać w tym temacie. Choć, na co dzień mieszka we Wrocławiu, niedawno odwiedziła jedną z warszawskich klinik uroginekologicznych. W MCC w śródmieściu rozpoczęła już pierwsze ćwiczenia pod okiem wyspecjalizowanej fizjoterapeutki. – Kamila do kliniki ginekologicznej przyjechała z całą rodziną. Wyglądali na bardzo szczęśliwych. W budynku spędzili blisko dwie godziny. Aktorka skorzystała z wizyty lekarskiej, konsultacji i prawdopodobnie wzięła udział w zajęciach dla kobiet po porodzie. W tym czasie jej partner z radością zajmował się dzieckiem – zdradza nasz informator.

Co wiemy o Kamili Ścibiorek? Niedługo znów stanie na scenie i przed kamerą!

Kamila Ścibiorek ma 37 lat, pochodzi z Koluszek w województwie łódzkim. Największą popularność przysporzyła jej rola Pauliny Wach w serialu „Sprawiedliwi – Wydział Kryminalny”. Jej bohaterka również była w ciąży. Aktorka pojawiła się w takich polskich produkcjach jak: „Karbala”, „Detektywi”, „Na Wspólnej”, „Kocha i tańcz”, „Pierwsza miłość”. Ma włosko-gruzińsko-ukraińskie korzenie rodzinne. Choć macierzyństwo bardzo ją cieszy, niebawem chętnie wróci przed kamerę i na deski teatralne. Za chwilę zaczyna próby do nowego spektaklu.

