Kammel uciął wszystkie plotki. Po tym musiał zareagować

Tomasz Kammel jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej telewizji. Swoje życie zawodowe związał z TVP, z której już 3- krotnie musiał odejść. Ale gwiazdor jest pewien, że jeszcze tam wróci i nie martwi się zbytnio tym, że aktualnie jest poza swoją ulubioną firmą. Sława Kammela, ma rzecz jasne także cienie. Na jego temat powstało już mnóstwo plotek, szczególną tajemnicą owiane jest prywatne życie prezentera. Czyżby Kammel postanowił ostatecznie rozwiać wątpliwości i tajemnice z tej sfery życia?

Kammel wraca do telewizji?

Jednym z planowanych hitów telewizji na 2025 rok jest powrót starego, sprawdzonego i doskonale znanego widzom show „Randka w ciemno”. Jest to wielki hit TVP, teraz ma przejąć Polsat. Program jest oparty na amerykańskim formacie "The Dating Game" i dotąd emitowany był na antenie TVP1. W latach 1992–1998 lubiane show prowadził Jacek Kawalec, a później do końca, do 2005 roku Tomasz Kammel. Randkowe show stało się jednym ze sztandarowych programów Kammela. Czyżby prezenter miał porzucić marzenia o powrocie do TVP i przejść do Polsatu, aby poprowadzić ten program? Jak się okazuje, niekoniecznie.

Portal Świat Gwiazd poinformował ostatnio, że Kammel został zaproszony na casting do nowej edycji "Randki w ciemno". Z jakim skutkiem?

Świetnie wypadł na castingu, ale jeszcze lepiej poradził sobie Piotrek Gąsowski. On ma niesamowity luz i jest bardzo spontaniczny przed kamerą. Jest szalony, kreatywny i bardzo dowcipny. Piotrek ma wielkie szanse, by rozluźnić atmosferę na planie i nawiązać ciepły kontakt z uczestnikami. Dlatego szefostwo postawiło na Piotra.

Kammel dementuje plotki

Aktualnie Tomasz Kammel współpracuje z Kanałem Zero na YouTube. Prezenter po publikacji Świata Gwiazd postanowił przerwać milczenie w sprawie pogłosek o jego powrocie do "Randki w ciemno". Na swoim profilu na Instagramie Kammel jasno zaprzeczył, że brał udział w przesłuchaniach do nowej edycji „Randki w ciemno”.

Dziękuję za miłe słowa o tym, jak wypadłem na castingu do „Randki”. Kłopot w tym, że w żadnym castingu nie brałem udziału.

