Karol Strasburger zdradził ciekawostki na temat "Familiady". Widzowie będą w szoku!

Karol Strasburger zdradził ciekawostki na temat "Familiady". Tego się nie spodziewaliście

"Familiada" mimo upływu lat w dalszym ciągu cieszy się dużą popularnością wśród Polaków. Kultowy teleturniej gości na naszych ekranach już od trzydziestu lat. "Familiady" nie byłoby bez Karola Strasburgera, którego żarty są nieodłącznym elementem show. Prezenter podczas rozmowy z Krzysztofem Stanowskim w Kanale Zero opowiedział nieco o zakulisowej stronie programu.

Karol Strasburger w rozmowie ze Stanowskim przyznał, że mimo upływu lat prowadzenie "Familiady" w dalszym ciągu go nie nudzi, a on sam ma dużą swobodę pracy przy produkcji teleturnieju.

"Nie mam kogoś, kto mi czegoś zakazuje, co muszę powtarzać w kółko po kimś. Odcinki nagrywamy seryjnie, nawet po kilka jednego dnia. To dość dużo, ale potem mam przerwę. Teraz miałem jakieś dwa miesiące przerwy. Odpoczywam od tego, w ogóle zapominam o tym programie. Nie oglądam tego i jak przystępuję później do nagrań to tak, jakbym zaczynał od zera. To jest o tyle fajne, że mam taki spokój psychiczny i nie męczy mnie to. Jakbym to robił codziennie, to może tak" - powiedział Strasburger.

Karol Strasburger odejdzie z "Familiady"? Mężczyzna postawił sprawę jasno

W dalszej fazie rozmowy prowadzący "Familiady" dodał, że nie myśli o odejściu z programu, mimo licznych plotek na ten temat. "Ja się nigdzie nie wybieram. TVP zajęło stanowisko w tej sprawie, a ja mogę się tylko z tego powodu miło uśmiechnąć" - podkreślił Strasburger.

