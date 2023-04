Karolina Czarnecka kiedyś śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Dziś z dzieckiem u boku inspiruje nastolatki

Karolina Czarnecka szerokiej publiczności dała się poznać po swoim występie na 35. Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Zaśpiewała tam polską wersję piosenki zespołu The Tiger Lilllies i z miejsca zdobyła popularność. Obok tej interpretacji nie dało się przejść obojętnie, bo w lekki sposób opowiadała o bardzo trudnych sprawach. Jednych to zachwyciło, innych oburzyło. W ciągu kilku dni teledysk do piosenki (zrealizowany z pieniędzy ze zbiórki) zdobył tysiące wyświetleń w serwisie YouTube, dziś ma ich ponad 12 mln.

Czarnecka zniknęła z sieci na kilka lat, ale nie dała o sobie zapomnieć

Po tym pierwszym zachłyśnięciu się popularnością Karolina zniknęła na jakiś czas z mediów i sieci. Skupiła się na twórczości muzycznej i karierze wokalnej, wydala cztery albumy, żaden z jej utworów nie powtórzył jednak sukcesu pierwszej piosenki. Od czasu do czasu pojawiała się na małym ekranie, grając niewielkie role w filmach i serialach. można ja było oglądać m.in w "Na dobre i na złe", 'Mieście długów" i "Sługach wojny".

W ubiegłym roku Karolina Czarnecka została mamą. Dziś Józefina ma już ponad rok

Na początku ubiegłego roku Karolina urodziła córeczkę - Józefinę. Swój odmienny stan skutecznie ukrywała, dlatego narodziny dziecka były niemałym zaskoczeniem dla wielu jej fanów. Tak wtedy pisała na Instagramie: "Wybaczcie zniknienie. Miałam ważną sprawę do zrobienia. Najważniejszą. Nie chciałam robić afery, ale od kilku, dobrych miesięcy starałam się być najbardziej wypasionym apartamentem, wyjątkowo przytulną chatą, pokoikiem bez strachów i trosk. Udało się. Przytyłam, otuliłam, urodziłam. Moja córka Józefina jest na planecie Ziemia". Od tej pory to córka stała się centrum jej świata, ale artystka nie zapomniała o swoich pasjach. Odtąd działają razem, córeczka towarzyszy jej w przedsięwzięciach, dając nową, zupełnie inną perspektywę: "I ta moja córa ze mną, a ja z nią. Razem robimy rzeczy, razem odkrywamy świat. Każda z nas ma swój własny, ale ten wspólny jest jeszcze bardziej niesamowity. Ziemia drży łagodnie.

Karolina Czarnecka edukuje, inspiruje i wspiera nastolatki. Kim są "Córy"?

Karolina Czarnecka jest też performerką i aktywistką, twórczynią bardzo ciekawego projektu dla dziewcząt. "CÓRY" to rodzaj wirtualnego podwórka, gdzie każda nastolatka znajdzie kawałek przestrzeni dla siebie. Akcja ma wspierać i inspirować, ma dawać nastolatkom siłę do bycia sobą, odnajdowania swojego głosu. Podwórko jest pełne inspirujących treści, w ramach projektu odbywają się również warsztaty rozwojowe, zajęcia artystyczne i spotkania z ciekawymi starszymi siostrami.

Ciężko chorowała po śmierci córki. Gwiazda "Klanu" zamieszkała w domu opieki w Skolimowie. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.